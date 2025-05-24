Baba-oğulun yanmış cesedi bulunmuştu! Cinayetin nedeni ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2025 18:14

Diyarbakır’da baba-oğulun alacak-verecek yüzünden öldürülüp yakıldığı ortaya çıktı. (İHA)

DELİLLERİ YOK ETMEK İÇİN ARACI ATEŞE VERMİŞLER

Cesetlerin R.S. (49) ile 15 yaşındaki oğlu M.S. olduğu tespit edilmişti. Olayı araştıran ekipler, baba ve oğlunun alacak-verecek meselesi nedeniyle A.M.İ. (25) tarafından olay yerine çağrıldığını, burada zanlının kendi tabancasıyla baba ve oğlunu öldürdüğünü ve delilleri yok etmek amacıyla aracı ateşe verdiğini belirledi.