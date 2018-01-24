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Farklı aşk!

1 metre 93 santimlik ’nın, önceki gün eşiyle sergilediği görüntü ‘Aşk engel tanımaz’ dedirtti

Farklı aşk!
Game Of Thrones'un ABD'li yıldızı Jason Momoa ile eşi Lina Bonet'in boy farkını görenler gözlerine inanamadı. Önceki gün New York'ta objektiflere yansıyan Momoa'nın eşinden tam 36 santim daha uzun olması, "Aşk, engel tanımaz" dedirtti.


Bu arada ünlü çift, giyim tarzlarıyla da ilgi odağıydı.
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  • 24 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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