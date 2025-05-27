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Anne sütü ticareti artık yasak! Ticaret Bakanlığı açıkladı

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kamu sağlığının ve tüketicilerin korunması amacıyla alınan kararla, anne sütünün perakende ticarete ve elektronik ticarete konu edilerek satışı yasaklanmıştır" denildi.

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Giriş Tarihi :27 Mayıs 2025 , 14:46 Güncelleme Tarihi :27 Mayıs 2025 , 14:56
Anne sütü ticareti artık yasak! Ticaret Bakanlığı açıkladı

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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kamu sağlığının ve tüketicilerin korunması amacıyla alınan kararla, anne sütünün perakende ticarete ve elektronik ticarete konu edilerek satışı yasaklanmıştır" denildi.

Ticaret Bakanlığı'nın X hesabından yaptığı paylaşım (X)Ticaret Bakanlığı'nın X hesabından yaptığı paylaşım (X)

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bebeklerin sağlıklı büyüme ve gelişimi için hayati öneme sahip olan ve ikamesi mümkün olmayan bir besin kaynağı olarak anne sütü; bireyin sağlık durumu, beslenme alışkanlıkları ve geçmiş enfeksiyon öyküsü gibi birçok kişisel faktörden etkilenmektedir. Bu nedenle, uygun koşullarda sağılmayan, taşınmayan ve saklanmayan anne sütünün tüketimi, bebek sağlığı açısından ciddi riskler barındırmakta ve doğrudan kamu sağlığını tehdit etmektedir.
Son dönemde, başta Facebook ve Instagram gibi dijital mecralar olmak üzere çeşitli platformlarda, anne sütünün bireylerce ticari bir mal haline getirilerek, satışa sunulmaya çalışıldığı yönünde Ticaret Bakanlığı'na çeşitli bildirimler ulaşmıştır. Bu durumun yol açabileceği sağlık riskleri dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda, kamu sağlığının ve tüketicilerin korunması amacıyla, Ticaret Bakanlığı'nca alınan kararla:

Anne sütünün perakende ticarete ve elektronik ticarete konu edilerek satışı yasaklanmıştır. Yorum, ilan, tanıtım ve forum gibi dijital ortamlarda anne sütü alım-satımına yönelik İçeriklerin paylaşılması ve bu tür işlemlere aracılık edilmesi de yasak kapsamına alınmıştır.

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6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; bu yasağa aykırı davranan kişiler, anne sütü satışı yapanlar, reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunanlar ile bu sürece dijital ortamda aracılık eden platformlar hakkında her bir ihlal için 684.214 TL'ye kadar idari para cezası uygulanabilecektir. Toplum sağlığının korunması amacıyla alınan bu karara hassasiyetle uyulması önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

"ANNE SÜTÜ, ENFEKSİYON KAYNAĞINA DÖNÜŞEBİLİR"

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Eda Kepenekli daha önce bir televizyon kanalında yaptığı açıklamda, internetten edinilen anne sütlerinin potansiyel bir enfeksiyon riski taşıdığını belirtmişti.

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Kepenekli şunları söylemişti:

Bu sütlerin taşıdığı hastalıkları bilmeden tüketmek son derece tehlikeli. Tüberküloz, hepatit türleri, brucella gibi bulaşıcı hastalıkların aktarılması mümkün. Sütün nasıl saklandığını, ne şekilde gönderildiğini bilmeden tüketmek hayatı tehdit edebilir.

YETİŞKİNLERDE FAYDASI YOK, RİSKİ ÇOK

Bazı sporcular ya da ciddi hastalıklarla mücadele eden yetişkinlerin "bağışıklığı güçlendiriyor" düşüncesiyle anne sütü tükettiği görülse de, bu konuda herhangi bir bilimsel dayanak yok. Uzmanlar, yetişkinler için anne sütünün iyileştirici bir etkisinin olmadığını, aksine risklerinin büyük olduğunu vurguluyor.

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