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Londra kaçamağı

Londra kaçamağı
Sosyetik çift Pınar ile İlhan Sabancı, hafta sonu tatili için İngiltere'ye gitti. Eşiyle Londra'da çekildiği fotoğraflarını "Sevgilim" notuyla paylaşan Pınar Hanım, 8 yıllık mutlu evliliklerini de gözler önüne serdi.
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