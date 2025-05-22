Taşıt Kredilerinde Yeni Dönem! 275.000 TL’lik Kredinin Banka Banka 12 Aylık Taksitleri Belli Oldu

Araç almayı ya da ihtiyaçlarını karşılamayı düşünen vatandaşlar için bankaların faizsiz kredi kampanyaları gündemdeki yerini koruyor. Özellikle yeni müşteri kazanımı hedefleyen bankalar, 50 bin TL ile 75 bin TL arasında değişen tutarlarda, 3 ila 6 ay vadeli faizsiz krediler sunarak rekabete hız kattı.

🏦 FAİZSİZ SEÇENEKLER Bazı bankalar yalnızca yeni müşterilere özel, belirli tutarlarla sınırlı faizsiz kampanyalar sunuyor. Ancak bu seçeneklerde genellikle 3 ila 6 ay gibi kısa vadeler ve 50-75 bin TL'ye kadar destek veriliyor. İşte öne çıkanlar: Enpara : 6 ay vadeyle 50.000 TL faizsiz kredi

QNB Finansbank : 3 ay vadeli 50.000 TL kredi + 25.000 TL taksitli nakit avans

Garanti BBVA : 3 ay vadeli toplam 75.000 TL'ye kadar faizsiz destek

İş Bankası: 3 ay vadeli 25.000 TL avans + 1 ay vadeli 30.000 TL ek hesap

Bu kampanyalar taşıt alımında tam çözüm olmasa da ilk peşinat ya da masraflar için cazip fırsatlar sunabilir.

💰 275.000 TL 12 AY VADELİ KREDİ – FAİZLİ SEÇENEKLER Aşağıda yer alan bankalar, 275.000 TL kredi için 12 ay vadeli ve aylık taksitli ödeme planlarını sunuyor. İşte oranlara göre detaylı liste: Banka Faiz/Kâr Payı Oranı Aylık Taksit Toplam Ödeme getirfinans %4,05 31.492,43 TL 377.909,16 TL N Kolay %3,99 31.355,07 TL 377.842,09 TL