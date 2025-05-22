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BİM aktüel 23 Mayıs 2025 kataloğu! Bu Cuma BİM'de hangi ürünler indirimde?

BİM, 23 Mayıs 2025 aktüel kataloğu ile yaz sezonuna hızlı bir giriş yapıyor. Tesettür mayolardan şişme havuzlara, güneş gözlüklerinden plaj çantalarına kadar birçok yazlık ürün dikkat çekiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Mayıs 2025 , 21:23 Güncelleme Tarihi :22 Mayıs 2025 , 21:23
BİM aktüel 23 Mayıs 2025 kataloğu! Bu Cuma BİM’de hangi ürünler indirimde?

23 Mayıs 2025 Cuma günü raflarda yerini alacak olan BİM aktüel ürünler kataloğu teknoloji tutkunlarından ev hanımlarına, yaz hazırlığı yapanlardan çocuklara kadar herkesin ilgisini çekecek ürünlerle dolu.

BİM aktüel 23 Mayıs 2025 kataloğu! Bu Cuma BİM’de hangi ürünler indirimde?

🖥️ Teknoloji Ürünleri

  • 📺 TCL 55'' Ultra HD Google TV – 21.900 TL

  • 📱 Realme C63 Cep Telefonu (6GB/128GB) – 5.250 TL

  • 📱 Honor Pad X9 Android Tablet (8GB/128GB) – 7.250 TL

  • 📺 Dijitsu 55'' Ultra HD Google TV – 14.990 TL

  • 🔊 Bluetooth Hoparlör – 449 TL

  • 🎧 TWS Kablosuz Kulaklık – 449 TL

  • ⌚ Akıllı Bileklik – 299 TL

  • 🧼 Buharlı Temizleyici – 899 TL

  • 💨 Profesyonel Saç Kurutma Makinesi – 749 TL

🚲 Elektrikli Araçlar ve Bisikletler

  • 🚲 RKS XS35 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet – 29.900 TL

  • 🛵 Bellina 125 cc Motosiklet – 49.900 TL

  • 🛻 Kuba Garden Track Off Road ATV – 89.000 TL

  • 🚴‍♂️ RKS Nitro Pro Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet – 19.990 TL

  • 🚴‍♀️ RKS La Rose Katlanabilir Elektrikli Bisiklet – 32.900 TL

  • 🛴 Onvo Elektrikli Scooter – 21.990 TL

  • 🚴 Trail 26 Jant Bisiklet – 5.250 TL

BİM aktüel 23 Mayıs 2025 kataloğu! Bu Cuma BİM’de hangi ürünler indirimde?

  • 🚴 Venti 20 Jant Bisiklet – 4.750 TL

  • 🔔 Bisiklet Zili – 89 TL

  • 🎒 Bisiklet Çantası – 349 TL

  • 💡 Şarjlı Led Işık – 259 TL

  • 📱 Telefon Tutucu – 69-249 TL

  • 🔒 Bisiklet Kilidi – 219 TL

  • 🔍 Bisiklet Aynası – 49 TL

BİM aktüel 23 Mayıs 2025 kataloğu! Bu Cuma BİM’de hangi ürünler indirimde?

🍳 Mutfak Gereçleri

  • 🍽️ Akasya Mutfak Gereçleri / Ekipmanları – 99 TL

  • 🧺 Tekerlekli 4 Katlı Raf Ünitesi – 299 TL

  • 🧴 5 Bölmeli Organizer – 55 TL

  • 🧼 Silikon Kapak Seti – 119 TL

  • 🍩 Hamur Porsiyonlayıcı – 169 TL

  • 🍳 Krep Tavası (26 cm) – 229 TL

  • 🍳 Sahan (20 cm) – 209 TL

BİM aktüel 23 Mayıs 2025 kataloğu! Bu Cuma BİM’de hangi ürünler indirimde?

  • 🍽️ Tost Kahvaltı Seti – 399 TL

  • 🍱 Çelik Sefer Tası – 349 TL

  • ☕ Figürlü Kupa – 189 TL

  • 🔪 Cam Kesme Tablası – 249 TL

  • 🌼 Cam Vazo – 229 TL

  • 🥛 Renkli Su Bardağı (3'lü) – 109 TL

  • 🧃 Kapaklı Cam Sürahi – 199 TL

BİM aktüel 23 Mayıs 2025 kataloğu! Bu Cuma BİM’de hangi ürünler indirimde?

🏖️ YAZLIK GİYİM VE PLAJ ÜRÜNLERİ

  • 🩱 Tesettür Mayo – 499 TL

  • 👙 Şort Mayo Kadın – 165 TL

  • 🩳 Hambez Şort Erkek – 199 TL

  • 👗 Pareo Kadın – 479 TL

  • 🩳 Deniz Şortu Erkek – 249 TL

BİM aktüel 23 Mayıs 2025 kataloğu! Bu Cuma BİM’de hangi ürünler indirimde?

  • 🕶️ Güneş Gözlüğü (Yetişkin & Çocuk) – 115 TL

  • 👜 Plaj Çantaları – 299-369 TL

  • 👒 Şapka Çeşitleri – 79-139 TL

  • 🧣 Peştamal – 89,50 TL

  • 🧒 Çocuk Panço – 169 TL

  • 🥿 Terlik Erkek – 135 TL

BİM aktüel 23 Mayıs 2025 kataloğu! Bu Cuma BİM’de hangi ürünler indirimde?

🏕️ PLAJ VE KAMP ÜRÜNLERİ

  • 🚤 Excursion S Şişme Bot – 7.990 TL

  • 🌞 Şezlong – 1.249 TL

  • ⛺ Plaj Çadırı – 499 TL

  • 🪑 Plaj Sandalyesi – 299 TL

  • 👶 Çocuk Plaj Sandalyesi – 319 TL

  • 🌂 Bahçe Şemsiyesi – 799 TL

  • 💨 Ayak Pompası – 229 TL

  • 🤲 El Pompası – 149 TL

  • 🔧 Şemsiye Sabitleme Aparatı – 79 TL

  • 🤖 Şişme Hacıyatmaz – 219 TL

  • 🏸 Badminton / Plaj Raketi – 119-129 TL

  • 🐬 Su Atıcısı – 149 TL

BİM aktüel 23 Mayıs 2025 kataloğu! Bu Cuma BİM’de hangi ürünler indirimde?

🏊 Şişme Ürünler ve Deniz Malzemeleri

  • 🦩 Flamingo Deniz Yatağı – 1.699 TL

  • 🏖️ Oval Şişme Havuz – 1.399 TL

  • 🦈 Figürlü Deniz Simidi – 159 TL

  • 🧒 Çocuk Şişme Havuz – 249-399 TL

  • 🏄 Şişme Sörf Tahtası – 259 TL

  • 👙 Deniz Yatağı Renkli – 229-799 TL

  • 🥽 Deniz Gözlüğü – 199 TL

  • 🦺 Çocuk Yeleği – 129 TL

  • 🏊 Swimtrainer Yüzme Simidi – 529 TL

  • 🤿 Yetişkin Yüzücü Maskesi – 339 TL

  • 🤿 Maske + Snorkel Set – 499 TL

BİM aktüel 23 Mayıs 2025 kataloğu! Bu Cuma BİM’de hangi ürünler indirimde?

Fotoğraflar: BİM