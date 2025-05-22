SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

Kredi faizleri yükseldi: 2 milyon TL konut kredisi çekenler ne kadar ödeyecek? İşte banka banka 120 ay vadeli ödeme planı

2025 yılında konut kredisi kullanmak isteyen vatandaşları yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Kredi faiz oranlarında yaşanan yükseliş, özellikle yüksek tutarlı kredi çekmek isteyenler için ödeme planlarını ciddi şekilde etkiliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Mayıs 2025 , 19:43 Güncelleme Tarihi :22 Mayıs 2025 , 19:43
Kredi faizleri yükseldi: 2 milyon TL konut kredisi çekenler ne kadar ödeyecek? İşte banka banka 120 ay vadeli ödeme planı

2 milyon TL'lik bir konut kredisi için 10 yıl yani 120 ay vadeli ödeme planları, bankalara göre değişkenlik gösteriyor. İşte güncel faiz oranları, aylık taksit tutarları ve toplam geri ödeme miktarlarıyla birlikte en uygun konut kredisi seçenekleri…

Kredi faizleri yükseldi: 2 milyon TL konut kredisi çekenler ne kadar ödeyecek? İşte banka banka 120 ay vadeli ödeme planı

🏠 2 MİLYON TL KONUT KREDİSİ ÇEKEN NE KADAR ÖDEYECEK?

Aşağıda yer alan tablo, 2.000.000 TL konut kredisi çeken bir kişinin 120 ay vadede bankalara göre ne kadar taksit ödeyeceğini ve toplam geri ödeme tutarlarını göstermektedir.

Kredi faizleri yükseldi: 2 milyon TL konut kredisi çekenler ne kadar ödeyecek? İşte banka banka 120 ay vadeli ödeme planı

✅ En Düşük Faiz Oranına Sahip Banka: Halkbank

  • Faiz Oranı: %2,59

  • Aylık Taksit: 54.325,82 TL

  • Toplam Ödeme: 6.550.673 TL

Kredi faizleri yükseldi: 2 milyon TL konut kredisi çekenler ne kadar ödeyecek? İşte banka banka 120 ay vadeli ödeme planı

✅ EN UYGUN ALTERNATİFLER

Akbank – İlk Evim Konut Kredisi

Faiz: %2,95

Aylık Taksit: 60.858,48 TL

Toplam Ödeme: 7.335.777 TL

Kredi faizleri yükseldi: 2 milyon TL konut kredisi çekenler ne kadar ödeyecek? İşte banka banka 120 ay vadeli ödeme planı

İş Bankası – Ev Kredisi

Faiz: %3,10

Aylık Taksit: 63.631,67 TL

Toplam Ödeme: 7.672.500 TL

Kredi faizleri yükseldi: 2 milyon TL konut kredisi çekenler ne kadar ödeyecek? İşte banka banka 120 ay vadeli ödeme planı

Ziraat Bankası – Konut Kredisi

Faiz: %3,09

Aylık Taksit: 63.445,96 TL

Toplam Ödeme: 7.637.215 TL

Kredi faizleri yükseldi: 2 milyon TL konut kredisi çekenler ne kadar ödeyecek? İşte banka banka 120 ay vadeli ödeme planı

VakıfBank – SarıPanjur Sıfır Konut Kredisi

Faiz: %3,09

Aylık Taksit: 63.445,96 TL

Toplam Ödeme: 7.643.015 TL

Kredi faizleri yükseldi: 2 milyon TL konut kredisi çekenler ne kadar ödeyecek? İşte banka banka 120 ay vadeli ödeme planı

Anadolubank – Konut Kredisi

  • Faiz: %5,25

  • Aylık Taksit: 105.226,71 TL

  • Toplam Ödeme: 12.650.525 TL

Kredi faizleri yükseldi: 2 milyon TL konut kredisi çekenler ne kadar ödeyecek? İşte banka banka 120 ay vadeli ödeme planı

Şekerbank – Konut Kredisi

Faiz: %5,89

  • Aylık Taksit: 117.922,74 TL

  • Toplam Ödeme: 14.173.028 TL

Kredi faizleri yükseldi: 2 milyon TL konut kredisi çekenler ne kadar ödeyecek? İşte banka banka 120 ay vadeli ödeme planı

📌 KREDİ ÇEKERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

  • Toplam Geri Ödeme: Sadece aylık taksite değil, toplam ödemeye bakın.

  • Ek Masraflar: Dosya masrafı, sigorta bedeli gibi kalemleri unutmayın.

  • Faiz Sabitliği: Kredi süresince faiz oranı sabit mi değişken mi?

  • Erken Kapama Cezası: Krediyi erken kapatmanız durumunda ne kadar ceza ödersiniz?

Kredi faizleri yükseldi: 2 milyon TL konut kredisi çekenler ne kadar ödeyecek? İşte banka banka 120 ay vadeli ödeme planı

Fotoğraflar: AA