Kredi faizleri yükseldi: 2 milyon TL konut kredisi çekenler ne kadar ödeyecek? İşte banka banka 120 ay vadeli ödeme planı

2 milyon TL'lik bir konut kredisi için 10 yıl yani 120 ay vadeli ödeme planları, bankalara göre değişkenlik gösteriyor. İşte güncel faiz oranları, aylık taksit tutarları ve toplam geri ödeme miktarlarıyla birlikte en uygun konut kredisi seçenekleri…
🏠 2 MİLYON TL KONUT KREDİSİ ÇEKEN NE KADAR ÖDEYECEK?
Aşağıda yer alan tablo, 2.000.000 TL konut kredisi çeken bir kişinin 120 ay vadede bankalara göre ne kadar taksit ödeyeceğini ve toplam geri ödeme tutarlarını göstermektedir.
✅ En Düşük Faiz Oranına Sahip Banka: Halkbank
Faiz Oranı: %2,59
Aylık Taksit: 54.325,82 TL
Toplam Ödeme: 6.550.673 TL
✅ EN UYGUN ALTERNATİFLER
Akbank – İlk Evim Konut Kredisi
Faiz: %2,95
Aylık Taksit: 60.858,48 TL
Toplam Ödeme: 7.335.777 TL
VakıfBank – SarıPanjur Sıfır Konut Kredisi
Faiz: %3,09
Aylık Taksit: 63.445,96 TL
Toplam Ödeme: 7.643.015 TL
📌 KREDİ ÇEKERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Toplam Geri Ödeme: Sadece aylık taksite değil, toplam ödemeye bakın.
Ek Masraflar: Dosya masrafı, sigorta bedeli gibi kalemleri unutmayın.
Faiz Sabitliği: Kredi süresince faiz oranı sabit mi değişken mi?
Erken Kapama Cezası: Krediyi erken kapatmanız durumunda ne kadar ceza ödersiniz?