Kredi faizleri yükseldi: 2 milyon TL konut kredisi çekenler ne kadar ödeyecek? İşte banka banka 120 ay vadeli ödeme planı

2 milyon TL'lik bir konut kredisi için 10 yıl yani 120 ay vadeli ödeme planları, bankalara göre değişkenlik gösteriyor. İşte güncel faiz oranları, aylık taksit tutarları ve toplam geri ödeme miktarlarıyla birlikte en uygun konut kredisi seçenekleri…