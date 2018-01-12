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Kandırıldım!

Hamzaoğlu, birlikte olduğu oğlunun annesinin “Çocuğum olmuyor” diyerek kendisini kandırdığını belirtti

Kandırıldım!
Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, yine özel hayatıyla gündeme geldi. Evlilik dışı doğan oğluna babalık yapmadığı iddiasıyla hakkında 201 bin liralık tazminat davası açan Sinem Yanmaz'a cevap verdi. Mahkemeye gönderdiği dilekçede, davanın reddini istedi. Gerekçesini ise avukatı şöyle belirtti: "Davacı, çocuk doğuramayacağını ve korunmasına gerek olmadığını belirtmiştir. O dönem bunalımda olan müvekkilimden planlayarak hamile kalmıştır. 3 ay sonra müvekkile 'çocuğu aldırmadım hamileyim' mesajı çekmiştir.


'nun, şu anda 6 yaşında olan oğlu E.Ç ile sürekli ilgilendiği belirtildi. , Hamzaoğlu'nun oğlunu babalık yapmadığını iddia etti.
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