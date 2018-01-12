Kandırıldım!

Antalyaspor Teknik Direktörü HamzaHamzaoğlu, yine özelhayatıyla gündeme geldi.Evlilik dışı doğan oğlunababalık yapmadığı iddiasıylahakkında 201 bin liralıktazminat davası açan SinemYanmaz'a cevap verdi.Mahkemeye gönderdiğidilekçede, davanın reddiniistedi. Gerekçesini ise avukatışöyle belirtti: "Davacı, çocukdoğuramayacağını vekorunmasınagerek olmadığınıbelirtmiştir.O dönembunalımda olanmüvekkilimdenplanlayarakhamile kalmıştır.3 ay sonramüvekkile 'çocuğualdırmadımhamileyim' mesajı çekmiştir.
Hamza Hamzaoğlu'nun, şu anda 6 yaşında olan oğlu E.Ç ile sürekli ilgilendiği belirtildi. Sinem Yanmaz, Hamzaoğlu'nun oğlunu babalık yapmadığını iddia etti.
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