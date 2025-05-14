Bakanlıktan CHP’li Belediyeye çöp cezası!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekipleri, boş arazide vahşi depolama yaptığı belirlenen Gaziemir Belediyesi'ne 1 milyon 869 bin 726 TL idari ceza uyguladı.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Atıfbey Mahallesi'nde bulunan boş alanda vahşi depolama yapıldığını belirledi.

Atıfbey Mahallesi (dha)

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Alanın, bakanlık ekipleri gözetiminde temizlenmesi ve atıkların Büyükşehir Belediyesi'ne ait sahaya kaldırılmasına ilişkin çalışma başlatıldı.