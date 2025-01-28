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Demir eksikliği ciltte soluklukla belirti veriyor! Uzmanı uyardı: Okul başarısını olumsuz etkiliyor”

Demir eksikliği, anemi yani kansızlığa yol açıyor. İştahsızlık, kilo alamama ve ciltte soluklukla belirti veriyor. Bağışıklık sistemini zayıflatıyor. Prof. Dr. Aziz Polat, “Kansızlık, çocuklarda okul başarısını olumsuz etkiliyor” diyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Ocak 2025
Demir eksikliği ciltte soluklukla belirti veriyor! Uzmanı uyardı: Okul başarısını olumsuz etkiliyor

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    Çocuklarda kansızlık (anemi), en sık görülen kan hastalıklarında ilk sırada yer alıyor. Çocuk Hematolojisi Uzmanı Prof. Dr. Aziz Polat, bu belirtilerin görülmesi halinde erken tanı için mutlaka hekime başvurulması gerektiğine dikkat çekiyor. "Zira, küçük yaşta uzun süre demir eksikliği olan çocuklarda IQ seviyesinin yaşıtlarına göre birkaç puan düşük olduğu gösterilmiştir. Demir eksikliğinde vücudun bağışıklık sistemi de etkileniyor. Dolayısıyla kansızlık hem IQ seviyesini etkileyerek çocuğun okul başarısının düşmesine, hem de bağışıklık sistemini etkileyerek daha sık hastalanıp daha geç iyileşmesine neden oluyor. En yaygın nedeni demir eksikliği olsa da pek çok etken kansızlığa yol açabiliyor. Bu nedenle altta yatan etkenin zamanında teşhis ve tedavi edilmesi, çocuğun sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için çok önemlidir" diyor. Şunları söylüyor:

    GAZLI İÇECEKLERİ BIRAKIN
    Ek gıdalara erken başlamak ve bir yaşından önce inek sütüyle beslemek bebeklerde demir eksikliği riskini artırıyor. Daha büyük yaşlardaki çocuklarda günde yarım litreden fazla inek sütü, çay, kahve ile gazlı gıdalar tüketmek de önerilmiyor. Ayrıca et, yumurta ve C vitamini içeren meyve ve sebzeleri az tüketmek de demir eksikliğine sebep olabiliyor. Bu nedenle kansızlığa karşı kırmızı et, karaciğer, dalak, yumurta sarısı, nohut, kuru fasulye, mercimek, ıspanak gibi demirden zengin gıdalarla beslenmek büyük önem taşıyor.

    AKDENİZ ANEMİSİNE DİKKAT
    Demir ve vitamin B12 eksikliği dışında Akdeniz anemisi taşıyıcılığı ve hastalığı, sarılıkla birlikte olan hemolitik anemiler, orak hücre anemisi ve kronik hastalık anemisi gibi etkenler de anemi nedeni olabiliyor. Kemik iliğinin anormal hücrelerle kaplı olması sebebiyle alyuvar üretimi azaldığı için anemi oluşabiliyor.

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