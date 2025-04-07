Küresel piyasalarda ’Kara Pazartesi!’ Trump’ın vergi hamlesi piyasaları altüst etti | Altın, petrol, bitcoin, borsa...

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TRUMP: GERİ ADIM YOK
Hafta sonunda yaşanan son gelişmelere bakıldığında; ABD Başkanı Trump, diğer ülkelerin ABD ile ticaretlerini dengelemedikçe, kapsamlı gümrük vergilerinden geri adım atmayacağını söyledi.
Finans piyasalarını sarsan ve durgunluk korkularını artıran vergilerle ilgili olarak Trump, endişe duymadığını belirterek, "Bazen bir şeyi düzeltmek için ilaç almak gerekir" ifadelerini kullandı.
Dünyanın dört bir yanından liderlerle konuştuğunu ve onların bir anlaşma için "can attıklarını" da söyleyen Trump, "Açık vermeyeceğiz. Fazlalarımız olacak veya en kötüsü, zararımızı telafi edeceğiz" dedi.
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ÇARŞAMBA GÜNÜ BAŞLIYOR
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de yeni vergilerin "haftalar içinde ortadan kalkabilecek türden" olmadığını, "ülkelerin ne teklif edeceğini görmeleri gerektiğini" söyledi. Ticaret Bakanı Howard Lutnick ise tarifelerin ertelenmesinin söz konusu olmadığını belirtti.
Bu arada son gümrük tarifelerinin çarşamba gününden itibaren başlaması bekleniyor. Analistler, "sonu belli olmayan yeni bir ekonomik belirsizlik döneminin başladığını" ifade ediyor.
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PİYASALARDAN SON RAKAMLAR
Öte yandan para birimleri, emtia ve kripto piyasalarda da sert fiyatlamalar yaşanıyor. Hafta başında rakamlara bakıldığında;
-Dolar endeksi 102,85 ve 10 yıllık ABD tahvilleri de %3,93 seviyelerinden haftaya başlıyor.
-EUR/USD paritesi 1,9035'e yakın seyrediyor.
-Ons altın 17 Mart'tan sonra ilk defa 3 bin doların altını gördü. Ardından tepki alımları ile TSİ 06:00 sıralarında işlemler 3030 dolara yakın devam ediyor.
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-Brent petrol 63 dolar sınırına kadar çekildi. Ardından fiyatlar 63,90 dolara kadar toparlanabildi.
- Bitcoin yüzde 7'ye varan oranda düşerek 77.171,1 dolara geriledi. Ardından hafif bir toparlanmayla 22.54 itibarıyla 78.290,7 dolara yükseldi. Dünyanın en büyük kripto parası, geçen hafta yaşadığı sert düşüşün ardından yaklaşık bir aylık düşük seviyeye yaklaştı.
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ALT COİNLERDE DURUM NE?
Daha geniş kripto para fiyatları Bitcoin ile birlikte düştü. Dünyanın ikinci büyük kripto parası Ether yüzde 13'e yakın düşüşle 1.577,30 dolara geriledi. Bu, Ekim 2023'ten bu yana en düşük seviye.
XRP yüzde 11,4 düşüşle 1,9033 dolara gerilerken, Solana, Cardano ve Polygon her biri yüzde 10'dan fazla değer kaybetti.
Meme tokenlar arasında Dogecoin yaklaşık yüzde 13 düşerken, $TRUMP yüzde 15 düşüşle 7,87 dolar ile rekor düşük seviyeye geriledi.
Yatırımcılar, Trump yönetiminde artan ekonomik belirsizlik karşısında riskten kaçınmaya başladı. Özellikle Trump'ın hedef aldığı birçok ülke tarifeleri kınadı ve misilleme planlarını açıkladı.
Kripto paralar gibi spekülatif varlıklar, artan risk algısından özellikle olumsuz etkilendi. Yatırımcılar büyük ölçüde Japon yeni ve altın gibi güvenli limanlara yöneldi.
OTOMOTİVİ DE SERT VURDU
Trump'ın açıkladığı ve geçtiğimiz hafta perşembe günü yürürlüğe giren gümrük tarifeleri otomotiv sektörünü tam anlamıyla karıştırdı. Çünkü, 8 milyonu ithal olmak üzere yılda yaklaşık 16 milyon adet aracın satıldığı ABD'nin aldığı bu karar, Tayvan'daki çip üreticisinden Türkiye'deki yedek parça üreticisinde kadar herkesi yakından ilgilendiriyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, Kararın ardından, otomotiv üreticileri üretim değişikliklerinden fiyat artışlarına yeni vergilerle başa çıkmak için hamleler yapmaya başladı. Kimisi ihracatı durdururken, kimisi tesislerini kapatıp 1000'e yakın işçi çıkardı. Vergilerden ilk etkilenenler ABD'ye büyük adetlerde ihracat yapan üreticiler olsa da; uzun vadede Türkiye dahil dünyanın genelinde araç ve parça fiyatlarının artması bekleniyor.