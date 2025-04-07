Dolar-Euro Fiyatları 7 Nisan | Dolar ne kadar oldu, 1 Dolar kaç TL? Güncel döviz kuru!

Dolar/TL ve Euro/TL fiyatlarındaki değişim devam ediyor. Döviz alım-satımı yapan vatandaşlar ve yatırımcılar, 7 Nisan Pazartesi günü döviz kurundaki son gelişmeleri takip ediyor. Peki 1 dolar ne kadar? Euro yükseldi mi? İşte güncel döviz kuru!

ABD-Türkiye İlişkileri ve Tarife Etkileri Dolar/TL'yi Etkiliyor ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamış olduğu karşılıklı tarifeler, küresel piyasalarda büyük bir belirsizlik yaratmaya devam ediyor. Çin'in ABD'nin uyguladığı gümrük tarifelerine karşılık vermesi, risk algısını artırırken, doların değer kazanmaya devam etmesine yol açtı. Trump'ın ticaret politikaları ve bu gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmayı güçlendiriyor.

Fed Başkanı Jerome Powell: Yüksek Tarifeler Enflasyonu Yükseltebilir ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Trump'ın tarifelerinin ardından yaptığı açıklamalarda, yüksek tarifelerin enflasyonu artırabileceği uyarısında bulundu. Powell, yıl sonuna kadar 4 faiz indirimi beklentilerinin güçlendiğini ve bu durumun ekonomik etkilerini değerlendirmenin henüz çok erken olduğunu belirtti.

Dolar Endeksi ve Piyasa Beklentileri Dolar endeksi, yüzde 0,6 azalarak 102,4 seviyelerinde işlem görüyor. Analistler, Fed'in faiz politikaları ve ABD'nin ekonomik adımlarına ilişkin belirsizliğin döviz piyasasında volatiliteye neden olduğunu vurguluyor. Teknik açıdan, dolar endeksinde 102 seviyesinin destek, 103 seviyesinin ise direnç olarak öne çıktığı belirtiliyor. Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD tarifelerine dair gelişmeler yakından takip edilecek.