Güncel Altın Fiyatları 7 Nisan Pazartesi: Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Yeni haftaya altın piyasası, aşağı yönlü hareketlilikle girdi. 7 Nisan Pazartesi sabahında yatırımcılar ve altın alım-satımı yapacaklar, "Bugün gram altın ve çeyrek altın kaç TL?" sorusuna yanıt arıyor. Peki bugün gram altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? İşte son durum.
7 NİSAN ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?
Altın piyasasında rekor serilerine kısa bir mola verildi. Son dönemde yaşanan hızlı yükselişin ardından gelen kar satışları, yatırımcıların temkinli bir tutum sergilemesine yol açtı. Öte yandan, ABD ekonomisindeki durgunluk beklentisi ve küresel büyümeye dair zayıf görünüm, altına olan talebin ivme kaybetmesine neden oldu.
ABD'nin yeni açıkladığı ek gümrük tarifeleri ise sadece şirketlerin değil, ülkelerin de üretim stratejilerini yeniden şekillendirmesine neden oluyor. Üretimin ABD'ye kayma ihtimali uluslararası piyasalarda belirsizlik rüzgarlarını güçlendirirken, bu atmosfer altın gibi güvenli limanlara yönelimi geçici olarak zayıflattı.
ONS ALTIN FİYATLARI
Ons altın, yeni güne 3026 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 2972 dolar, en yüksek ise 3055 dolar seviyeleri kaydedildi. Şu an itibariyle ons altın 3022 dolardan işlem görüyor.
GRAM ALTIN NE KADR?
Gram altın, 7 Nisan sabahına 3710 TL seviyesinden başladı. Gün içerisinde en düşük 3632 TL, en yüksek ise 3734 TL seviyeleri görüldü. Şu anda gram altın 3691 TL'den alıcı buluyor.
KAPALI ÇARŞI'DA GRAM ALTIN NE KADAR?
Kapalı Çarşı'da ise gram altın, 3762 TL'den alınırken 3832 TL'den satılmakta. Piyasadaki dalgalanma devam ederken, yatırımcılar güncel fiyatları dikkatle takip ediyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek Altın Alış 6.160,00
Çeyrek Altın Satış 6.261,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yeni yarım altın, 12.358 TL'den alınırken 12.550 TL'den satılmakta. Eski yarım altın ise 12.187 TL'den alıcı buluyor ve 12.397 TL'den satışa sunuluyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet Altını Alış 24.560,00
Cumhuriyet Altını Satış 24.899,00
TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Yeni tam altın, 24.516,90 TL'den alınıp 25.002,19 TL'den satılıyor. Eski tam altın ise 23.356 TL'den alıcı buluyor ve 24.717 TL'den satışa sunuluyor.
REŞAT ALTIN NE KADAR?
Reşat altını 24.747,47 TL'den alınırken, 25.001,90 TL'den satılıyor.
(Kaynak: AA)