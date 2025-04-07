Güncel Altın Fiyatları 7 Nisan Pazartesi: Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Yeni haftaya altın piyasası, aşağı yönlü hareketlilikle girdi. 7 Nisan Pazartesi sabahında yatırımcılar ve altın alım-satımı yapacaklar, "Bugün gram altın ve çeyrek altın kaç TL?" sorusuna yanıt arıyor. Peki bugün gram altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? İşte son durum.

7 NİSAN ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın piyasasında rekor serilerine kısa bir mola verildi. Son dönemde yaşanan hızlı yükselişin ardından gelen kar satışları, yatırımcıların temkinli bir tutum sergilemesine yol açtı. Öte yandan, ABD ekonomisindeki durgunluk beklentisi ve küresel büyümeye dair zayıf görünüm, altına olan talebin ivme kaybetmesine neden oldu.

ABD'nin yeni açıkladığı ek gümrük tarifeleri ise sadece şirketlerin değil, ülkelerin de üretim stratejilerini yeniden şekillendirmesine neden oluyor. Üretimin ABD'ye kayma ihtimali uluslararası piyasalarda belirsizlik rüzgarlarını güçlendirirken, bu atmosfer altın gibi güvenli limanlara yönelimi geçici olarak zayıflattı.