Fast-food taş yapıyor

beslenme, obezite ve taş oluşturuyor. Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Gençbay, her gün egzersiz yapılmasını ve bol sıvı tüketilmesini öneriyor.Şunları söylüyor: " Fast-food tarzı beslenme, meşrubatlar, genetiği değiştirilmiş ürünler, yetersiz ve sağlıksız beslenme, hareketsizlik ve az su tüketimi, sonuçta obezitenin artmasına neden olmakta, idrardaki dengeyi taş oluşumu lehine bozmaktadır. Tedavi edilmesi ihmal edilen veya sık tekrarlayan taş hastalığı böbrek fonksiyonlarında kalıcı bozulmaya ve böbrek yetmezliğine neden olabilir. Taş oluşturmaya yatkın kişiler, günde en az 2-2,5 litre idrar çıkaracak kadar su içmezse, yoğun idrarda taş oluşturan maddelerin çökmesi ile yeni taşlar oluşacaktır."Pancar, Soya, Siyah çay Karabiber , Fındık, Ispanak yılların popüler meyvesi pitayanın, Türkiye 'de üretimi ve tüketimi giderek artıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ahmet Kaya , faydalarından şöyle bahsediyor: "Kan basıncını düşürme özelliğine sahip olan pitaya, yüksek tansiyon riskini önler. Likopen içeren bu meyve, kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini de düşürür. İçeriğindeki bolca C vitamini ile bağışıklık sistemini güçlendirirken yüksek kalsiyum miktarı ile de kemik gelişimine destek olur."bol miktarlardakalsiyum içerir.Kemik erimesinekarşı önleyicidir. Üzüm çekirdeği özütüde kemiklere güç verir. Ayrıca erimeyesebebiyet veren proteolitik enzimleriazaltıcı bir etki sağlar.hastalığı, ilerleyenyaşlarda ortayaçıkıyor. Göz sağlığını tehditediyor. Uzmanlar, C vitaminindenzengin olan; portakal , greyfurt,mandalina, yeşilbiber , çilek ve brokol inintüketilmesini öneriyor.