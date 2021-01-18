Fast-food taş yapıyor

Yanlış beslenme, obezite ve taş oluşturuyor. Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Gençbay, her gün egzersiz yapılmasını ve bol sıvı tüketilmesini öneriyor.
Şunları söylüyor: "Fast-food tarzı beslenme, meşrubatlar, genetiği değiştirilmiş ürünler, yetersiz ve sağlıksız beslenme, hareketsizlik ve az su tüketimi, sonuçta obezitenin artmasına neden olmakta, idrardaki dengeyi taş oluşumu lehine bozmaktadır. Tedavi edilmesi ihmal edilen veya sık tekrarlayan taş hastalığı böbrek fonksiyonlarında kalıcı bozulmaya ve böbrek yetmezliğine neden olabilir. Taş oluşturmaya yatkın kişiler, günde en az 2-2,5 litre idrar çıkaracak kadar su içmezse, yoğun idrarda taş oluşturan maddelerin çökmesi ile yeni taşlar oluşacaktır."
Bunları tüketin: Pancar, Soya, Siyah çay, Kuru incir, Karabiber, Fındık, Ispanak.
TANSİYONUN İLACI PİTAYA
Son yılların popüler meyvesi pitayanın, Türkiye'de üretimi ve tüketimi giderek artıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ahmet Kaya, faydalarından şöyle bahsediyor: "Kan basıncını düşürme özelliğine sahip olan pitaya, yüksek tansiyon riskini önler. Likopen içeren bu meyve, kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini de düşürür. İçeriğindeki bolca C vitamini ile bağışıklık sistemini güçlendirirken yüksek kalsiyum miktarı ile de kemik gelişimine destek olur."
BROKOLİ KEMİK ERİMESİNİ ÖNLÜYOR
Brokoli; bol miktarlarda kalsiyum içerir. Kemik erimesine karşı önleyicidir. Üzüm çekirdeği özütü de kemiklere güç verir. Ayrıca erimeye sebebiyet veren proteolitik enzimleri azaltıcı bir etki sağlar.
PORTAKAL KATARAKTI BİTİRİYOR
Katarakt hastalığı, ilerleyen yaşlarda ortaya çıkıyor. Göz sağlığını tehdit ediyor. Uzmanlar, C vitamininden zengin olan; portakal, greyfurt, mandalina, yeşilbiber, çilek ve brokolinin tüketilmesini öneriyor.
Şunları söylüyor: "Fast-food tarzı beslenme, meşrubatlar, genetiği değiştirilmiş ürünler, yetersiz ve sağlıksız beslenme, hareketsizlik ve az su tüketimi, sonuçta obezitenin artmasına neden olmakta, idrardaki dengeyi taş oluşumu lehine bozmaktadır. Tedavi edilmesi ihmal edilen veya sık tekrarlayan taş hastalığı böbrek fonksiyonlarında kalıcı bozulmaya ve böbrek yetmezliğine neden olabilir. Taş oluşturmaya yatkın kişiler, günde en az 2-2,5 litre idrar çıkaracak kadar su içmezse, yoğun idrarda taş oluşturan maddelerin çökmesi ile yeni taşlar oluşacaktır."
Bunları tüketin: Pancar, Soya, Siyah çay, Kuru incir, Karabiber, Fındık, Ispanak.
TANSİYONUN İLACI PİTAYA
Son yılların popüler meyvesi pitayanın, Türkiye'de üretimi ve tüketimi giderek artıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ahmet Kaya, faydalarından şöyle bahsediyor: "Kan basıncını düşürme özelliğine sahip olan pitaya, yüksek tansiyon riskini önler. Likopen içeren bu meyve, kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini de düşürür. İçeriğindeki bolca C vitamini ile bağışıklık sistemini güçlendirirken yüksek kalsiyum miktarı ile de kemik gelişimine destek olur."
BROKOLİ KEMİK ERİMESİNİ ÖNLÜYOR
Brokoli; bol miktarlarda kalsiyum içerir. Kemik erimesine karşı önleyicidir. Üzüm çekirdeği özütü de kemiklere güç verir. Ayrıca erimeye sebebiyet veren proteolitik enzimleri azaltıcı bir etki sağlar.
PORTAKAL KATARAKTI BİTİRİYOR
Katarakt hastalığı, ilerleyen yaşlarda ortaya çıkıyor. Göz sağlığını tehdit ediyor. Uzmanlar, C vitamininden zengin olan; portakal, greyfurt, mandalina, yeşilbiber, çilek ve brokolinin tüketilmesini öneriyor.