Bugünkü
Takvim

ya

Uzak Doğu mutfağında sıkça kullanılan , hem ağızları tatlandırıyor hem de hastalıklara savaş açıyor. Bu mucize baharat, antioksidan etkisiyle vücudu toksinlerden temizliyor. Yaşlanmayı durduruyor. Beyin hücrelerini destekleyerek Alzheimer'a karşı koruma sağlıyor.

ABONE OL
Romatizmaya zerdeçal
Uzak Doğu mutfağında sıkça kullanılan zerdeçal, hem ağızları tatlandırıyor hem de hastalıklara savaş açıyor. Bu mucize baharat, antioksidan etkisiyle vücudu toksinlerden temizliyor. Yaşlanmayı durduruyor. Beyin hücrelerini destekleyerek Alzheimer'a karşı koruma sağlıyor. ağrılarını dindiriyor. Kalp damarlarını temizliyor. Meme ve kolon kanserinden koruyor. Kan şekerini dengeliyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Sağlık Romatizmaya zerdeçal
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri