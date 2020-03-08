Uzak Doğu mutfağında sıkça kullanılan zerdeçal, hem ağızları tatlandırıyor hem de hastalıklara savaş açıyor. Bu mucize baharat, antioksidan etkisiyle vücudu toksinlerden temizliyor. Yaşlanmayı durduruyor. Beyin hücrelerini destekleyerek Alzheimer'a karşı koruma sağlıyor. Romatizma ağrılarını dindiriyor. Kalp damarlarını temizliyor. Meme ve kolon kanserinden koruyor. Kan şekerini dengeliyor.
Romatizmaya zerdeçal
Uzak Doğu mutfağında sıkça kullanılan zerdeçal, hem ağızları tatlandırıyor hem de hastalıklara savaş açıyor. Bu mucize baharat, antioksidan etkisiyle vücudu toksinlerden temizliyor. Yaşlanmayı durduruyor. Beyin hücrelerini destekleyerek Alzheimer'a karşı koruma sağlıyor.
- Sağlık
- 08.03.2020
- Gazete
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