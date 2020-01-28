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felç eder!

Yanlış beslenme, kan damarlarını yağlandırıyor. Damarların pıhtı ile tıkanması ise beyin dokusuna zarar vererek felç riskini artırıyor. Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Op. Dr. , inmenin en sık ölüm nedeni olduğunu vurguluyor. Felç oluşumunda ve pizza gibi batı tipi beslenmenin etkisine dikkat çekiyor.

Hamburger felç eder

Yanlış beslenme, kan damarlarını yağlandırıyor. Damarların pıhtı ile tıkanması ise beyin dokusuna zarar vererek felç riskini artırıyor. Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Op. Dr. , inmenin en sık ölüm nedeni olduğunu vurguluyor. Felç oluşumunda hamburger ve pizza gibi batı tipi beslenmenin etkisine dikkat çekiyor. "Felç riskini azaltmanın yolu az yağlı bitkisel beslenmeden geçer. Bitkisel beslenme, in risk faktörleri olarak bildiğimiz kolesterol, tansiyon ve şeker yüksekliğini engeller" diyor.

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