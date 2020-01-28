Hamburger felç eder

Yanlış beslenme, kan damarlarını yağlandırıyor. Damarların pıhtı ile tıkanması ise beyin dokusuna zarar vererek felç riskini artırıyor. Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Orhan Rodoplu, inmenin en sık ölüm nedeni olduğunu vurguluyor. Felç oluşumunda hamburger ve pizza gibi batı tipi beslenmenin etkisine dikkat çekiyor. "Felç riskini azaltmanın yolu az yağlı bitkisel beslenmeden geçer. Bitkisel beslenme, felcin risk faktörleri olarak bildiğimiz kolesterol, tansiyon ve şeker yüksekliğini engeller" diyor.