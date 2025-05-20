Kurban Bayramı’na özel indirim başladı! ŞOK 21-28 Mayıs 2025 kataloğu

Geniş ürün yelpazesiyle her kesime hitap eden ŞOK market, bu haftaki kataloğunda özellikle mutfak araç gereçleri, elektronik ürünler ve çocuklara özel oyuncak fırsatlarıyla dikkat çekiyor.
🔥 Alpina Cam Ankastre Set – 6.499 TL
🥩 Sinbo Salça & Et Kıyma Makinesi – 1.899 TL
💧 Sinbo Su Isıtıcı – 629 TL
🍲 Papilla Ragnar Wok Tava – 319 TL
🍳 Papilla Sote Tava – 399 TL
🍳 20 cm Papilla Ragnar Tava – 169 TL
🍳 24 cm Papilla Ragnar Tava – 219 TL
🍳 28 cm Papilla Ragnar Tava – 249 TL
🍳 2'li Papilla Desert Tava Seti – 399 TL
🍲 Papilla Ragnar Sunday Tencere – 449 TL
🍳 20 cm Papilla Ragnar Sahan – 199 TL
🥞 Papilla Bravo Pankek Tava – 259 TL
🍲 Akdeniz 6 Parça Sahan Seti – 999 TL
🍵 Akdeniz Aile Boyu Çaydanlık – 699 TL
🍟 Emaye Kızartma Tavası – 269 TL
🥘 Kumsal Saç Kavurma – 289 TL
🔪 BIÇAK VE KESİM ÜRÜNLERİ
🔪 30 cm Kasap Bıçağı – 69 TL
🔪 26 cm Kasap Bıçağı – 64,95 TL
🔪 24,5 cm Kasap Bıçağı – 59,50 TL
🪓 Satır – 139 TL
🧼 Bıçak Bileyici – 75 TL
🧺 Hazneli Kesim Tahtası – 499 TL
🪵 Bambu Kesim Tahtası – 75 TL
🧺 Kaydırmaz Orta Boy Kulplu Kesim Tahtası – 100 TL
🪵 4'lü Sandlı Kesim Tahtası – 499 TL
🧺 EV GEREÇLERİ
🍰 Kelepçeli Kek Kalıbı – 179 TL
🍩 Borulu Kek Kalıbı – 179 TL
🛁 Kapaklı Çok Amaçlı Leğen – 100 TL
🧺 Flexy Sepet – 179 TL