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Kurban Bayramı'na özel indirim başladı! ŞOK 21-28 Mayıs 2025 kataloğu

Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden biri olan ŞOK, 21 Mayıs 2025 ile 28 Mayıs 2025 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu paylaştı.

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Giriş Tarihi :20 Mayıs 2025 , 23:19 Güncelleme Tarihi :20 Mayıs 2025 , 23:22
Kurban Bayramı’na özel indirim başladı! ŞOK 21-28 Mayıs 2025 kataloğu

Geniş ürün yelpazesiyle her kesime hitap eden ŞOK market, bu haftaki kataloğunda özellikle mutfak araç gereçleri, elektronik ürünler ve çocuklara özel oyuncak fırsatlarıyla dikkat çekiyor.

Kurban Bayramı’na özel indirim başladı! ŞOK 21-28 Mayıs 2025 kataloğu

🍳 Mutfak Elektroniği

  • 🔥 Alpina Cam Ankastre Set – 6.499 TL

  • 🥩 Sinbo Salça & Et Kıyma Makinesi – 1.899 TL

  • 💧 Sinbo Su Isıtıcı – 629 TL

Kurban Bayramı’na özel indirim başladı! ŞOK 21-28 Mayıs 2025 kataloğu

🍽️ Tava & Tencere Ürünleri

  • 🍲 Papilla Ragnar Wok Tava – 319 TL

  • 🍳 Papilla Sote Tava – 399 TL

  • 🍳 20 cm Papilla Ragnar Tava – 169 TL

  • 🍳 24 cm Papilla Ragnar Tava – 219 TL

  • 🍳 28 cm Papilla Ragnar Tava – 249 TL

  • 🍳 2'li Papilla Desert Tava Seti – 399 TL

Kurban Bayramı’na özel indirim başladı! ŞOK 21-28 Mayıs 2025 kataloğu

  • 🍲 Papilla Ragnar Sunday Tencere – 449 TL

  • 🍳 20 cm Papilla Ragnar Sahan – 199 TL

  • 🥞 Papilla Bravo Pankek Tava – 259 TL

Kurban Bayramı’na özel indirim başladı! ŞOK 21-28 Mayıs 2025 kataloğu

  • 🍳 2'li Papilla Ragnar Tava Seti – 369 TL

  • 🍲 Vivaldi Orkide Düdüklü Tencere – 999 TL

  • 🍲 Akdeniz Kavurma Tenceresi – 1.099 TL

Kurban Bayramı’na özel indirim başladı! ŞOK 21-28 Mayıs 2025 kataloğu

  • 🍲 Akdeniz 6 Parça Sahan Seti – 999 TL

  • 🍵 Akdeniz Aile Boyu Çaydanlık – 699 TL

  • 🍟 Emaye Kızartma Tavası – 269 TL

  • 🥘 Kumsal Saç Kavurma – 289 TL

Kurban Bayramı’na özel indirim başladı! ŞOK 21-28 Mayıs 2025 kataloğu

🔪 BIÇAK VE KESİM ÜRÜNLERİ

  • 🔪 30 cm Kasap Bıçağı – 69 TL

  • 🔪 26 cm Kasap Bıçağı – 64,95 TL

  • 🔪 24,5 cm Kasap Bıçağı – 59,50 TL

  • 🪓 Satır – 139 TL

Kurban Bayramı’na özel indirim başladı! ŞOK 21-28 Mayıs 2025 kataloğu

  • 🧼 Bıçak Bileyici – 75 TL

  • 🧺 Hazneli Kesim Tahtası – 499 TL

  • 🪵 Bambu Kesim Tahtası – 75 TL

  • 🧺 Kaydırmaz Orta Boy Kulplu Kesim Tahtası – 100 TL

  • 🪵 4'lü Sandlı Kesim Tahtası – 499 TL

Kurban Bayramı’na özel indirim başladı! ŞOK 21-28 Mayıs 2025 kataloğu

🧺 EV GEREÇLERİ

  • 🍰 Kelepçeli Kek Kalıbı – 179 TL

  • 🍩 Borulu Kek Kalıbı – 179 TL

  • 🛁 Kapaklı Çok Amaçlı Leğen – 100 TL

  • 🧺 Flexy Sepet – 179 TL

Kurban Bayramı’na özel indirim başladı! ŞOK 21-28 Mayıs 2025 kataloğu

  • 🧺 Pötikare Masa Örtüsü – 119 TL

  • 🧤 Fırın Eldiveni & Tutaç Set – 75 TL

  • 🧺 Lüks Masa Örtüsü – 249 TL

  • 🧺 140x140 cm PVC Masa Örtüsü – 89,95 TL

  • 🧺 100x140 cm PVC Masa Örtüsü – 75 TL

Kurban Bayramı’na özel indirim başladı! ŞOK 21-28 Mayıs 2025 kataloğu

🧼 HİJYEN VE TEMİZLİK (KASA ARKASI)

(25 TL üzeri alışverişlerde geçerli)

  • 🧃 450 gr Nesquik – 75 TL

  • 🥛 4x1 lt Pınar %1 Yağlı Süt – 119 TL

Kurban Bayramı’na özel indirim başladı! ŞOK 21-28 Mayıs 2025 kataloğu

  • 🍪 3'lü Torku Bisküvi – 30 TL

  • 🍋 4x1 lt Pınar Limonata / Soğuk Çay – 85 TL

  • 🧻 96'lı Bingo Yüzey Temizlik Havlusu – 65 TL

Kurban Bayramı’na özel indirim başladı! ŞOK 21-28 Mayıs 2025 kataloğu

Fotoğraflar: ŞOK