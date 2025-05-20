Dolar/Euro ne kadar oldu? 20 Mayıs döviz kurunda son durum!

Dolar ve Euro kurlarında yaşanan dalgalanmalarda, Merkez Bankası'nın faiz adımları ile küresel piyasalardaki ekonomik gelişmeler belirleyici rol oynuyor. 20 Mayıs 2025 tarihinde "1 Dolar ne kadar oldu?" sorusuna yanıt aranıyor. Peki Euro kuru yükseliyor mu? Dolar ne kadar oldu? İşte canlı döviz kuru!