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Dolar/Euro ne kadar oldu? 20 Mayıs döviz kurunda son durum!

Döviz piyasalarında hareketlilik sürerken, 20 Mayıs 2025 Salı günü dolar, euro ve sterlin fiyatları yatırımcıların odağında yer alıyor. Özellikle Fed'in faiz adımları ve Avrupa ekonomisindeki gelişmeler, döviz kurları üzerinde etkisini hissettiriyor. Peki 1 Dolar kaç TL? Euro yükseliyor mu? İşte son durum.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Mayıs 2025 , 12:30 Güncelleme Tarihi :20 Mayıs 2025 , 12:30
Dolar/Euro ne kadar oldu? 20 Mayıs döviz kurunda son durum!

Dolar ve Euro kurlarında yaşanan dalgalanmalarda, Merkez Bankası'nın faiz adımları ile küresel piyasalardaki ekonomik gelişmeler belirleyici rol oynuyor. 20 Mayıs 2025 tarihinde "1 Dolar ne kadar oldu?" sorusuna yanıt aranıyor. Peki Euro kuru yükseliyor mu? Dolar ne kadar oldu? İşte canlı döviz kuru!

Dolar/Euro ne kadar oldu? 20 Mayıs döviz kurunda son durum!

20 MAYIS DOLAR NE KADAR?

20 Mayıs 2025 Salı günü itibarıyla serbest piyasada dolar alış fiyatı 38,8274 TL, satış fiyatı ise 38,8438 TL seviyesinde işlem görüyor. Kur, dünkü kapanışa göre güne yüzde 0,21 oranında artışla başladı.

Dolar/Euro ne kadar oldu? 20 Mayıs döviz kurunda son durum!

20 MAYIS EURO NE KADAR?

Euro, 20 Mayıs 2025 itibarıyla 43,6339 TL'den alınırken, 43,7048 TL'den satılıyor. Euro kuru, dünkü seviyelere kıyasla güne yüzde 0,33 oranında yükselişle başladı.

Dolar/Euro ne kadar oldu? 20 Mayıs döviz kurunda son durum!

20 MAYIS STERLİN NE KADAR?

20 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla İngiliz Sterlini'nin güncel kuru 52,0416 TL olarak kaydedildi. Saat 12:27'deki verilere göre, sterlinin alış fiyatı 51,9115 TL, satış fiyatı ise 52,0416 TL seviyesinde gerçekleşti.

Dolar/Euro ne kadar oldu? 20 Mayıs döviz kurunda son durum!
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Dolar/Euro ne kadar oldu? 20 Mayıs döviz kurunda son durum!

Dolar/Euro ne kadar oldu? 20 Mayıs döviz kurunda son durum!

(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)