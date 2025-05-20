Bakan Mehmet Şimşek’ten Katar’da enflasyon açıklaması: Son 40 ayın en düşük seviyesini gördü

BARIŞÇIL VE REFAH İÇİNDE BİR SURİYE'NİN VARLIĞI, BÖLGE VE TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK KAZANÇ Oturumda, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını açıklamasının hatırlatılması üzerine Şimşek, "İstikrarlı, barışçıl ve refah içinde bir Suriye'nin varlığı, bölge ve Türkiye için büyük kazanç. Açıkçası bunun büyük yardımı olacak. Çünkü, Suriye ile 911 kilometrelik sınırımız var. Çatışmalar ülkeleri olumsuz etkiler. Çatışmaları durdurmak, tüm bölge için büyük destek olacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, yapılan akademik bir çalışmaya göre 50 yılda terörle mücadeleye yaklaşık 1,8 trilyon dolar harcadığına dikkati çeken Şimşek, yaşanan son gelişmenin kaynakların daha üretken ve kalkınmaya yönelik alanlara yönlendirilmesi açısından büyük kazanç olacağını dile getirdi. Şimşek, "Bu iki gelişme, Türkiye'nin yükselmesi için kaldıraç olacak." diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Katar Ekonomi Forumu'na katıldı. (AA)

"EKONOMİ PROGRAMI PATİKASINDA GİDİYOR"

Şimşek, piyasalarda martta yaşanan hareketliliğin hatırlatılması üzerine, şu cevabı verdi:

"Ekonomi programı patikasında gidiyor ve etkisini gösteriyor. Enflasyon halen yüksek ama son 40 ayın en düşük seviyesini gördü. Son iki haftada döviz rezervlerinde yeniden toparlanma görüldü. Aslında yatırımcılar geri döndü. CDS, 90 baz puanın üzerinde düşüş gösterdi. Son birkaç haftaya baktığımızda, yatırımcı algısında da bir toparlanma var. Bunun da finansal piyasa koşullarına yansıdığını görüyorsunuz."

Programın "sıcak para"ya dayanmadığını vurgulayan Şimşek, doğrudan yabancı yatırımların son 12 ayda artış gösterdiğini söyledi.

Şimşek, Türkiye ekonomisinin iyi bir altyapıya ve yetenekli insanlardan oluşan büyük iş gücüne sahip olduğunu dile getirerek, "Küresel piyasalar sakinleştiğinde, yatırımcılar küresel ticaretteki parçalanmalara karşı dirençli olan, aynı zamanda bölgedeki istikrar ve refahtan faydalanabilecek ülkelere bakacaklar. Türkiye de bu ülkeler arasında. Doğrudan yabancı yatırımcı girişleri için hala en büyük aday olmaya devam ediyor. Enflasyondaki düşüşle birlikte öngörülebilirlik de artıyor." dedi.