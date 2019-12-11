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Ağızları tatlandıran , aşk hayatında sorun yaşayanların yardımına koşuyor. etkisi gösteren bal, cinsel gücü artırıyor. Çiftler arasındaki cinsel soğukluğu bitiriyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor...

Bal gibi aşk

Ağızları tatlandıran bal, aşk hayatında sorun yaşayanların yardımına koşuyor. etkisi gösteren , cinsel gücü artırıyor. Çiftler arasındaki cinsel soğukluğu bitiriyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Öksürüğü keser.
Göz sağlığını korur.
Kansızlığı bitirir.
Kalp ve damar sağlığını destekler.
Romatizma şikayetlerini azaltır.
Karaciğeri ve göğsü temizler.

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