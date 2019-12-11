Ağızları tatlandıran bal, aşk hayatında sorun yaşayanların yardımına koşuyor. Afrodizyak etkisi gösteren bal, cinsel gücü artırıyor. Çiftler arasındaki cinsel soğukluğu bitiriyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Öksürüğü keser.
Göz sağlığını korur.
Kansızlığı bitirir.
Kalp ve damar sağlığını destekler.
Romatizma şikayetlerini azaltır.
Karaciğeri ve göğsü temizler.
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