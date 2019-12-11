Ağızları tatlandıran bal, aşk hayatında sorun yaşayanların yardımına koşuyor. Afrodizyak etkisi gösteren bal, cinsel gücü artırıyor. Çiftler arasındaki cinsel soğukluğu bitiriyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Öksürüğü keser.

Göz sağlığını korur.

Kansızlığı bitirir.

Kalp ve damar sağlığını destekler.

Romatizma şikayetlerini azaltır.

Karaciğeri ve göğsü temizler.