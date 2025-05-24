İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan: Geleceğin parlak fikir insanlarını da yetiştirebilen bir kurum olmayı hedefliyoruz

Programa İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan'ın yanı sıra Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan katıldı. Bu etkinlik kapsamında her sene belirlenen temalar etrafında alanlarında söz sahibi isimlerin konuşmacı olduğu seminerler ve konferanslar düzenleniyor, yine ilgili temada 'İbn Haldun Akademi Ödülleri' veriliyor.

İBN Haldun Üniversitesi'nde İbn Haldun Akademi'nin kapanış töreni Bilal Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. (DHA)

"GELECEĞİN PARLAK FİKİR İNSANLARINI DA YETİŞTİREBİLEN BİR KURUM OLMAYI HEDEFLİYORUZ"

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, "Bu senenin 'Aile Yılı' olarak ilan edilmesi, hatta bu hafta 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' olarak bir açılımın yapılmış olması, yaşadığımız demografik çöküşle tek başına ilgili değil. Gerçekten ailenin bu kültür aktarımı konusunda nedenli önemli olduğunun da konuşulması lazım. Tabii ki demografik çöküş tehdidinin ülkemizin geleceğiyle ilgili ne kadar kritik önemde olduğu bu işin başka bir tarafı. Bunların hepsinin konuşulması lazım.

Biz İbn Haldun Akademi olarak her sene farklı bir gündemi değerlendiriyoruz. Estetiği konuştuk, seyreltilmiş zamanları konuştuk. Şimdi kültürü konuşmuş olduk. Gerçekten İbn Haldun Üniversitesi'nin sosyal bilimlerde, Türkiye'nin en önemli mükemmeliyet merkezlerinden bir tanesi olması hedefimizde. Bu akademik çalışmamızın da ciddi önemi var. Çünkü üniversitemiz bünyesinde olmayan akademisyen ve akademisyen namzetlerinin üniversitemizin sunduğu araştırma imkanlarını, üniversitemizin başarmaya çalıştığı ekosistemi anlamasına, tanımasına ihtiyacımız var.

Onun için burası sadece güzel bir kampüsten ibaret değil. İbn Haldun Üniversitesi'nin sosyal bilimler alanında konu merkezli bölge çalışmaları alanında olsun, toplumun karşı karşıya olduğu meselelerle ilgili olsun, çalışma grupları oluşturması lazım. Ülkemizin parlak fikir insanlarının bir araya geldiği ve geleceğin parlak fikir insanlarını da yetiştirebilen bir kurum olmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.