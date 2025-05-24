İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan: Geleceğin parlak fikir insanlarını da yetiştirebilen bir kurum olmayı hedefliyoruz

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi'nde İbn Haldun Akademi'nin 'Geliştiren Kültür ve İklim' teması ile bu yıl 3'ncüsü düzenlenen ve odağını kültürel iklim meselelerine çeviren 'İbn Haldun Akademi 25' törenine katıldı.
Programa İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan'ın yanı sıra Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan katıldı. Bu etkinlik kapsamında her sene belirlenen temalar etrafında alanlarında söz sahibi isimlerin konuşmacı olduğu seminerler ve konferanslar düzenleniyor, yine ilgili temada 'İbn Haldun Akademi Ödülleri' veriliyor.
İBN Haldun Üniversitesi'nde İbn Haldun Akademi'nin kapanış töreni Bilal Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. (DHA)
"GELECEĞİN PARLAK FİKİR İNSANLARINI DA YETİŞTİREBİLEN BİR KURUM OLMAYI HEDEFLİYORUZ"
İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, "Bu senenin 'Aile Yılı' olarak ilan edilmesi, hatta bu hafta 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' olarak bir açılımın yapılmış olması, yaşadığımız demografik çöküşle tek başına ilgili değil. Gerçekten ailenin bu kültür aktarımı konusunda nedenli önemli olduğunun da konuşulması lazım. Tabii ki demografik çöküş tehdidinin ülkemizin geleceğiyle ilgili ne kadar kritik önemde olduğu bu işin başka bir tarafı. Bunların hepsinin konuşulması lazım.
Biz İbn Haldun Akademi olarak her sene farklı bir gündemi değerlendiriyoruz. Estetiği konuştuk, seyreltilmiş zamanları konuştuk. Şimdi kültürü konuşmuş olduk. Gerçekten İbn Haldun Üniversitesi'nin sosyal bilimlerde, Türkiye'nin en önemli mükemmeliyet merkezlerinden bir tanesi olması hedefimizde. Bu akademik çalışmamızın da ciddi önemi var. Çünkü üniversitemiz bünyesinde olmayan akademisyen ve akademisyen namzetlerinin üniversitemizin sunduğu araştırma imkanlarını, üniversitemizin başarmaya çalıştığı ekosistemi anlamasına, tanımasına ihtiyacımız var.
Onun için burası sadece güzel bir kampüsten ibaret değil. İbn Haldun Üniversitesi'nin sosyal bilimler alanında konu merkezli bölge çalışmaları alanında olsun, toplumun karşı karşıya olduğu meselelerle ilgili olsun, çalışma grupları oluşturması lazım. Ülkemizin parlak fikir insanlarının bir araya geldiği ve geleceğin parlak fikir insanlarını da yetiştirebilen bir kurum olmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.
İBN Haldun Üniversitesi'nde İbn Haldun Akademi'nin kapanış töreni Bilal Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. (DHA)
"ÇOK KUTUPLU BİR DÜNYANIN İNŞA EDİLDİĞİNE ŞAHİTLİK EDİYORUZ"
İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, "Gerçekten değişen ve hızlı değişen bir dünyanın içinde yaşıyoruz. Çatışmalar, savaşlar, ekonomik rekabetler, tarifeler, gümrük vergilerinin inip çıkmasını hep beraber görüyoruz. Hem teknoloji hem de yapay zekanın üretim süreçlerine, eğitim süreçlerine ve zaten dijital dünyayı uzun bir süredir yaşıyorduk.
Onun üzerine eklenmesiyle değişimin hızı çok daha artmış bir şekilde. Ve bu hem siyasal olarak hem ekonomik olarak hem de kurumsal düzeyde farklı kırılmaları gözümüzün önüne getiriyor. Açıkça görüyoruz ki, çok kutuplu bir dünyanın inşa edildiğine gözlerimizle şahitlik ediyoruz. Tabii ki Batı hegemonyasında geçen 200 yılın eleştiri konularını da artık açık bir şekilde görebiliyoruz. Aşırı dünyevileşmiş kapitalist bir sistemin olumsuzluklarını en üst düzeyde görüyoruz" dedi.