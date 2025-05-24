PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul" sergisini gezdi

“Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul” programında önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı (NFKKAV) tarafından gerçekleştirilen "Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul" sergi açılışına katıldı. Kısakürek'in sergide izlenime sunulan kişisel eşyasını inceleyen Erdoğan, Kısakürek'in oğlu Osman Kısakürek'ten bilgi aldı.

Giriş Tarihi :25 Mayıs 2025 , 01:50 Güncelleme Tarihi :25 Mayıs 2025 , 01:50
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul sergisini gezdi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfınca, Atatürk Kültür Merkezi'nde 4'üncüsü düzenlenen "Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul" programında davetlilere hitap etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı (NFKKAV) tarafından gerçekleştirilen ʺBir Şiir Bir Hayat Canım İstanbulʺ sergi açılışına katıldı. Başkan Erdoğan, açılışın ardından sergiyi gezdi. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı (NFKKAV) tarafından gerçekleştirilen ʺBir Şiir Bir Hayat Canım İstanbulʺ sergi açılışına katıldı. Başkan Erdoğan, açılışın ardından sergiyi gezdi. (AA)

"Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul" sergisini de gezen Erdoğan, ziyaretçilere yapay zeka destekli interaktif bir sistemle Necip Fazıl Kısakürek ile birebir sohbet etme imkanı sunan sistemi denedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı (NFKKAV) tarafından gerçekleştirilen ʺBir Şiir Bir Hayat Canım İstanbulʺ sergi açılışına katıldı. Başkan Erdoğan, açılışın ardından sergiyi gezdi. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı (NFKKAV) tarafından gerçekleştirilen ʺBir Şiir Bir Hayat Canım İstanbulʺ sergi açılışına katıldı. Başkan Erdoğan, açılışın ardından sergiyi gezdi. (AA)

Kısakürek'in sergide izlenime sunulan kişisel eşyasını inceleyen Erdoğan, Kısakürek'in oğlu Osman Kısakürek'ten bilgi aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı (NFKKAV) tarafından gerçekleştirilen ʺBir Şiir Bir Hayat Canım İstanbulʺ sergi açılışına katıldı. Başkan Erdoğan, açılışın ardından sergiyi gezdi. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı (NFKKAV) tarafından gerçekleştirilen ʺBir Şiir Bir Hayat Canım İstanbulʺ sergi açılışına katıldı. Başkan Erdoğan, açılışın ardından sergiyi gezdi. (AA)

Erdoğan, Kısakürek'in makinesinden çıkan İstanbul fotoğraflarını da inceledi.

Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul Programında önemli açıklamalar! Başkan Erdoğan: En büyük eserimiz terörsüz TürkiyeBir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul Programında önemli açıklamalar! Başkan Erdoğan: En büyük eserimiz terörsüz Türkiye

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul Programı’nda önemli açıklamalar! Başkan Erdoğan: En büyük eserimiz terörsüz Türkiye
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Ekrem İmamoğlu eylemi! CHP’lilerin astığı Free İmamoğlu pankartı kaldırıldı soruşturma başlatıldı
Şampiyondan İzmir’de hata yok! Göztepe - Galatasaray: 0-2 | MAÇ SONUCU
İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı! Ekrem İmamoğlu’nun telefonu hakkında ne dedi? Hatırlamıyorum...
Dolmabahçe’de kritik zirve: Başkan Erdoğan Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya geldi | Gündemde terörsüz Türkiye terörsüz Suriye
Hayali söyleşiyle vurgun! Murat Bardakçı açıkladı: İmamoğlu soruşturmasına zarar gören taraf olarak dahil oldum… O haber arşivden çıktı
Ukrayna ile Rusya arasında bir takas daha! 307 esir teslim edildi
Başkan Erdoğan’dan Etnospor’a ziyaret! O anları ayakta alkışladı
Mehmet Çetin olayında flaş gelişme! Bayram Akçay ve Derya Kor adliyeye sevk edildi
Elektrik kesintisi bu kez Fransa’yı vurdu! Cannes Film Festivali de etkilendi
ABB’de karton bardak vurgunu! Mansur Yavaş’a sert tepki: 5 tıra sığdırdığını söylüyorlar fiziken bu imkansızdır!
Ekrem İmamoğlu’nu yakından tanıyan iş insanı bombayı patlattı: Örgütün omurgası kırıldı
Mide bulandıran olay! 2 ilde vatandaşa at, eşek ve kanatlı et yedirmişler! Bakanlık yeni listeyi yayımladı
İnfaz düzenlemesiyle çifte bayram! Kimler tahliye olacak? Yaşa göre düzenleme...
Google tekelini yapay zeka kırdı! 2022’den beri ilk kez tehdit altında
CHP’li İBB’ye 4. dalga operasyon | Saraçhane’deki rüşvet ve yolsuzluk ağı bir bir çözülüyor! Seçil Erzan dosyasında ismi geçen tefeci dosyada
Türkiye Entelektüel Oyunları TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması finali atv ekranlarında!
Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi’ne kalite transfer! Kabus bitiyor
Fenerbahçe’den transferde general hamlesi! Orta sahanın patronu olacak
Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete’nin eşi Kardeşlerim’in yıldızı çıktı! Meğer aynı dizide rol almışlar...