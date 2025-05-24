Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul" sergisini gezdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfınca, Atatürk Kültür Merkezi'nde 4'üncüsü düzenlenen "Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul" programında davetlilere hitap etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı (NFKKAV) tarafından gerçekleştirilen ʺBir Şiir Bir Hayat Canım İstanbulʺ sergi açılışına katıldı. Başkan Erdoğan, açılışın ardından sergiyi gezdi. (AA)

"Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul" sergisini de gezen Erdoğan, ziyaretçilere yapay zeka destekli interaktif bir sistemle Necip Fazıl Kısakürek ile birebir sohbet etme imkanı sunan sistemi denedi.