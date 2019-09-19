İŞKUR yeni personel ve işçi alımlarına tüm hızıyla devam ediyor. İŞKUR yeni açık iş ilanları sayfasında 19.372 iş ilanı yer alıyor. Bu bağlamda

Buna göre adayların başvuru yapabileceği kadrolar şu şekildedir. İlgili kadrolara başvurular için adaylardan en az ilköğretim şartını sağlama, ilana göre değişmekle birlikte ilgili meslekte istenilen sertifikalara sahip olma, ilanın yayınlandığı yerde ikamet ediyor olma şartını sağlama, ilgili alanda en az tecrübe şartını sağlama, ilana göre değişmekle birlikte ilgili yaş aralığında yer alma gibi özel şartların yanında genel alım şartlarını sağlaması da istenmektedir. İlana ulaşmak ve başvuru yapmak için https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=3048 adresinde ilanlara erişim sağlayabilir ve başvuru yapabilirsiniz.