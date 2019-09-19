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  • 19.09.2019 13:15
  • Son Güncelleme: 19.09.2019 13:54

19 Eylül , , nedir?

, , beden işçisi alımı için ilanları açıkladı. Bu bağlamda oldukça merak ediliyor. Vatandaşlar iş bulmak için İŞKUR'un resmi internet sitesine yoğun ilgi gösteriyor. Bu amaçla iş bulmakta zorlanıyorsanız, İŞKUR'a kaydolarak, mesleğinize ve eğitim durumunuza uygun işi kolayca bulabilirsiniz. İŞKUR kayıt işlemlerinizi İŞKUR bürolarına gitmeden yapmak istiyorsanız kurumun internet şubesini kullanabilirsiniz. Her ilde ve ilçede bulunan İŞKUR bürolarına bireysel başvuruyla kayıt oluşturabilirsiniz. İŞKUR "İnternet Şubesi" aracılığıyla internet ortamından kaydınızı oluşturabilirsiniz. Peki temizlik, büro, nedir? İşte İŞKUR yeni açık iş ilanları

İŞKUR temizlik, büro, beden işçisi alımı yapacak

İŞKUR yeni personel ve işçi alımlarına tüm hızıyla devam ediyor. İŞKUR yeni açık iş ilanları sayfasında 19.372 iş ilanı yer alıyor. Bu bağlamda
Buna göre adayların başvuru yapabileceği kadrolar şu şekildedir. İlgili kadrolara başvurular için adaylardan en az ilköğretim şartını sağlama, ilana göre değişmekle birlikte ilgili meslekte istenilen sertifikalara sahip olma, ilanın yayınlandığı yerde ikamet ediyor olma şartını sağlama, ilgili alanda en az tecrübe şartını sağlama, ilana göre değişmekle birlikte ilgili yaş aralığında yer alma gibi özel şartların yanında genel alım şartlarını sağlaması da istenmektedir. İlana ulaşmak ve başvuru yapmak için https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=3048 adresinde ilanlara erişim sağlayabilir ve başvuru yapabilirsiniz.

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