Son dakika! Ankara ve İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda şüpheli yakalandı

Savcılık açıklaması (Sosyal medya)



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne verilen talimatla yürütülen DEAŞ terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında;

Terör örgütü yanlısı olarak ilimizde faaliyet yürüten, sözde hocalığını/liderliğini yapan M.Y. isimli şahsın illegal ders/sohbet etkinlikleri düzenlediği, illegal mescit faaliyetleri kapsamında terör örgütüne taban kazanmak amaçlı tebliğ çalışmaları yaptığı, mescit genelinde fitre, zekat ve infak adı altında toplanan paraların mezkur terör örgütüne, Suriye'de kendilerine karşıt terör örgütleri kontrolündeki kamplarda sözde-esir tutulan terör örgütü yanlılarına ve mescit bünyesinde faaliyet gösteren şahıslara yönelik eğitim ve medrese açmak amacıyla kullanıldığı yönünde bilgiler elde edilen ve sosyal medya platformları üzerinden propaganda faaliyetleri yürüttükleri şeklinde bilgiler bulunan ve haklarında Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 135'inci maddesi (İletişimin Tespiti ve Kayda Alınması) ve 140'ıncı maddesi (Teknik Araçlarla İzleme) tedbirleri uygulanan illegal mescitteki hoca/sorumlu/kaltan olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen (32) şüpheli,

Yalova ilimizde vuku bulan menfur saldırıyı gerçekleştiren şahıslarla bağlantılı olan ve ilimizde yılbaşı günü benzer saldırılara teşebbüs edebilecekleri şeklinde haklarında bilgiler bulunan (41) şüpheli,

Terör örgütüyle irtibatlı olan ve hakkında bu konuda deliller bulunan (13) şüpheli,

Sosyal medya platformlarında terör örgütü yanlısı paylaşımlarda bulunan (14) şüpheli,

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 54'üncü maddesinin (b), (d) ve (k) bentleri ile 676 sayılı KHK'nın 36'ncı maddesiyle eklenen ve 7070 sayılı Kanun'un 31'inci maddesiyle kanunlaşan "Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu" ve adı geçen ülkemiz açısından tehdit oluşturan YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) olduğu, ayrıca çatışma bölgeleriyle irtibatı tespit edilen (15) şüpheli olmak üzere;

Toplam (115) şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak ilimiz ve (2) farklı ilde (114) adres için 30/12/2025 saat:01.00 itibariyle eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş, sonucunda (110) şüpheli yakalanmıştır. Diğer şüphelilerin yakalanılması çalışmalarına devam edilmektedir.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızın tüm terör örgütleriyle mücadelesi azim ve kararlılıkla devam edecektir.