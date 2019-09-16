Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında İŞKUR tarafından yapılan alımlar büyük ilgiyle takip ediliyor. İŞKUR tarafından yapılan açıklamada okullara güvenlik görevlisi alımının TYP kapsamına dahil edildiği duyuruldu. Duyurulan tarihlere göre TYP kapsamında okullara güvenlik alımı yapılacak. Başvuruda bulunmak isteyenler ise İŞKUR TYP ile okullara güvenlik alımı hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, İŞKUR TYP ile okullara güvenlik ve hizmetli alımı ne zaman yapılacak? İşte merak edilen detaylar...

İŞKUR TYP ALIMLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Okullara hizmetli ve güvenlik görevlisi alımları, TYP ekranından alınacak. Söz konusu alımların tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

İŞKUR TYP EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuyla ilgili herhangi bir ilan yayımlayıp yayımladığını, TYP ekranında yer alan uygulama alanından 'MEB Güvenlik' seçeneğini seçip 'Ara' butonuna basarak öğrenebilirsiniz.