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  • 17.09.2019 21:54
  • Son Güncelleme: 17.09.2019 21:59

aracılığıyla okullara güvenlik alımı başvuruları başladı! Başvuru nereden ve nasıl yapılır?

Bir süredir pek çok kişi tarafından beklenen müjdeli haber Türkiye İş Kurumu'ndan (İŞKUR) geldi. Yapılan duyuruda aracılığıyla okullara güvenlik personeli alımı yapılacağı belirtildi. Başvuruda bulunacak olan adaylar şimdi İŞKUR TYP aracılığıyla okullara güvenlik alımı başvuruları hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, İŞKUR TYP aracılığıyla okullara güvenlik alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte merak edilen o sorunun yanıtı...

İŞKUR okullara güvenlik alımı başvuruları başladı!

İş arayışında olan vatandaşların gündeminde bir süredir okullara güvenlik alımı başvuruları yer alıyordu. Son olarak İŞKUR'dan yapılan açıklamaya göre okullara güvenlik alımıyla ilgili sürecin İŞKUR'un TYP kapsamına dahil edildiği duyurulmuştu. On binlerce vatandaşın merakla beklediği müjde İŞKUR'dan geldi. Yapılan duyuruda İŞKUR TYP aracılığıyla okullara güvenlik personeli alımı yapılacağı belirtildi. İşte başvuruya dair detaylar...

OKULLARA GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI YAPILACAK

Okullara özel güvenlik görevlisi alımlarının başvuruları TYP ekranından alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı, alımlarla ilgili İŞKUR'a gerekli bilgileri gönderdi. Böylece başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, TYP ekranında yere alan uygulama alanından 'MEB Güvenlik' seçeneğini seçip 'Ara' butonuna basarak öğrenebilecek. Aşağıdaki linke tıklayarak "Uygulama alanı" kısmından "MEB Güvenlik" seçeneğini işaretleyip ilanları görebilirsiniz.

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