İş arayışında olan vatandaşların gündeminde bir süredir okullara güvenlik alımı başvuruları yer alıyordu. Son olarak İŞKUR'dan yapılan açıklamaya göre okullara güvenlik alımıyla ilgili sürecin İŞKUR'un TYP kapsamına dahil edildiği duyurulmuştu. On binlerce vatandaşın merakla beklediği müjde İŞKUR'dan geldi. Yapılan duyuruda İŞKUR TYP aracılığıyla okullara güvenlik personeli alımı yapılacağı belirtildi. İşte başvuruya dair detaylar...

OKULLARA GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI YAPILACAK

Okullara özel güvenlik görevlisi alımlarının başvuruları TYP ekranından alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı, alımlarla ilgili İŞKUR'a gerekli bilgileri gönderdi. Böylece başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, TYP ekranında yere alan uygulama alanından 'MEB Güvenlik' seçeneğini seçip 'Ara' butonuna basarak öğrenebilecek. Aşağıdaki linke tıklayarak "Uygulama alanı" kısmından "MEB Güvenlik" seçeneğini işaretleyip ilanları görebilirsiniz.

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