İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlar iş arayışı bulunan pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. ŞOK tarafından İŞKUR'da yayımlanan ilanlarda çeşitli illerde personel alımları yapılacağı açıklandı. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar ŞOK işçi alımı ilanları hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, ŞOK işçi alımına başvuru nasıl yapılır? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

ŞOK PERSONEL ALIM İLANI

ŞOK Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linke tıklayıp "İşyeri Ünvanı" kısmına ŞOK yazarak güncel ilanları görebilir, ardından İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilana başvuruda bulunabilirsiniz.

İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

ŞOK İŞÇİ BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

Diğer ilanlar için bir sonraki sayfaya geçiniz...