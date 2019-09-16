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  • 16.09.2019 20:26
  • Son Güncelleme: 16.09.2019 20:26

ilanları: Kasiyer ve reyon görevlisi alımı yapılacak! Başvurular nasıl ve nereden yapılır?

Belirli tarih aralığında Marketler Zinciri tarafından 81 ilde bulunan şubelerde görevlendirmek üzere tecrübeli ya da tecrübesiz işçi alımı yapılıyor. Son olarak aracılığıyla yayımlanan ilanlarda başvuru hakkında detaylar da paylaşıldı. 12 ilde ŞOK'a kasiyer, reyon görevlisi gibi kadrolarda alım yapılacağı belirtildi. Peki, ilanlarına başvuru nasıl ve nereden yapılır?

ŞOK Market kasiyer ve reyon görevlisi alımı yapacak!

İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlar iş arayışı bulunan pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. ŞOK tarafından İŞKUR'da yayımlanan ilanlarda çeşitli illerde personel alımları yapılacağı açıklandı. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar ŞOK işçi alımı ilanları hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, ŞOK işçi alımına başvuru nasıl yapılır? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

ŞOK PERSONEL ALIM İLANI

ŞOK Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linke tıklayıp "İşyeri Ünvanı" kısmına ŞOK yazarak güncel ilanları görebilir, ardından İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilana başvuruda bulunabilirsiniz.

İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

ŞOK İŞÇİ BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

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