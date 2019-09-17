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  • 17.09.2019 19:36
  • Son Güncelleme: 17.09.2019 19:36

İŞKUR aylık 2420 TL destek sunacak! ne nasıl başvurulur? İşte başvuru şartları...

Her yıl milyonlarca vatandaşa iş imkanı sunan İŞKUR yeni bir projeyle çalışamayan annelere destek sunacak. Proje İŞKUR'un 81 İl Müdürlüğü'nde "İşte Anne Birimi" oluşturularak uygulanacak. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından hayata geçirilecek proje hakkında vatandaşlar bilgi edinmek istiyor. Peki, ne nasıl başvurulur? İşte projeye dair detaylar ve aranan şartlar...

İŞKUR annelere aylık 2420 TL destek sunacak!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından hayata geçirilecek "İşte anne projesi" ile annelere büyük maddi destek sağlanacak. Projeyle 0-15 yaş aralığında çocuğu olan annelere aylık 2420 TL'ye ödeme sağlanacak. İŞKUR'un sağlayacağı bu önemli maddi destek sayesinde anneler 26 gün üzerinden hesaplandığında günlük 80 TL'ye yakın bir destek sunulacak. Projeden yararlanacak kadınların, İş Kulübü bulunan illerde öncelikle İş Kulüpleri'ne katılmaları, İş Kulübü bulunmayan illerde ise iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden yararlanmaları sağlanacak. Peki, İşte anne projesine nasıl başvurulur? İşte proje hakkında bilgiler...

İŞTE ANNE PROJESİ'NE DAİR DETAYLAR

Projeden, sadece 15 yaş dahil olmak üzere 0-15 yaş arası çocuğu olan anneler yararlanabilecek. Çocuğun, proje devam ederken 15 yaşını tamamlaması ise projeden yararlanmak için engel değil. Ayrıca bir istisna daha tanındı ve evlat edinen kadınlar da destekten faydalanabiliyor. Bu şartı yerine getiren kadınlara, İŞKUR tarafından düzenlenecek mesleki eğitim kurslarına ya da işbaşı eğitim programlarına katılmaları halinde; kursun devam ettiği sürece ödeme yapılıyor.

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