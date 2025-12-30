Trabzonspor'da Ahmed Kutucu ısrarı





Trabzonspor teklifini 6 milyon euro bandına yaklaştırırsa, Galatasaray'ın bu transfere onay vermesi sürpriz sayılmaz. Son dönemde aldığı sürelerin daha da azalması nedeniyle mutsuz olduğu belirtilen Kutucu'nun, transfer görüşmelerinde ayrılma düşüncesini açıkça dile getirdiği kaydedildi.