Trabzonspor'da Ahmed Kutucu ısrarı

Teknik direktör Fatih Tekke'nin Ahmed Kutucu'yu yalnızca sol kanat olarak değil; forvette ve ofansif orta saha rolünde de kullanmayı planladığı öğrenildi. Hücum hattında esnek bir yapı kurmak isteyen 48 yaşındaki hocanın, bu nedenle Kutucu transferini özellikle istediği özellikle belirtiliyor. 25 yaşındaki futbolcu her iki kanatta ve santrforda görev yapabiliyor.

Transfer operasyonunu sürdüren Trabzonspor, Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki sol kanadı Oğuz Aydın ve Galatasaray'ın 25 yaşındaki sol kanadı Ahmed Kutucu için harekete geçmişti. Çift yönlü bir operasyon sürdürülse de Kutucu isminin bir adım önde olduğu öğrenildi.

Bordo mavili yönetim, Ahmed Kutucu için sarı kırmızılı kulüp yönetimi ile temasa geçti ve ilk teklif sunuldu.

Galatasaray cephesinden transferle ilgili ilk sinyal ise birkaç gün önce Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu tarafından verilmişti. Kavukcu, "Ahmed Kutucu'nun son dönem performansından memnunuz. Çok sayıda teklif geliyor ama ancak 6 milyon euro teklif edilirse değerlendirmeye alırız. Yoksa bizimle kalır" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla toplam 8 maça çıkan Ahned Kutucu, 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Süre bulmakta zorlanan milli futbolcu, teknik heyetle zaman zaman taktiksel uyum açısından zorluklar yaşamış olsa da genç yaşı ve yerli statüsünde oluşuyla kulüplerin ilgisini çekiyor.



Trabzonspor teklifini 6 milyon euro bandına yaklaştırırsa, Galatasaray'ın bu transfere onay vermesi sürpriz sayılmaz. Son dönemde aldığı sürelerin daha da azalması nedeniyle mutsuz olduğu belirtilen Kutucu'nun, transfer görüşmelerinde ayrılma düşüncesini açıkça dile getirdiği kaydedildi.

