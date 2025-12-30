İstanbul'da yılbaşı tedbirleri! 50 bin 427 personel görev yapacak... 8 ilçeye ağır tonajlı girişi yasaklandı

İstanbul'da yeni yılın huzur ve güven ortamında karşılanabilmesi amacıyla şehir genelinde kapsamlı güvenlik ve denetim tedbirleri devreye alındı. Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimleri başta olmak üzere tüm şehirde kritik noktalarda yoğun önlemler uygulanacak.



İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre; alışveriş merkezleri, havalimanları, otogarlar, toplu taşıma istasyonları ve yılbaşı kutlamalarının yapılacağı meydanlar ile eğlence alanları özel olarak kontrol altında tutulacak.



Bu kapsamda 1.661 noktada; 7.225 kara aracı, 37 deniz unsuru, 4 helikopter ve toplam 50 bin 427 personel görev yapacak.