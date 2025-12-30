PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul'da yılbaşı tedbirleri! 50 bin 427 personel görev yapacak... 8 ilçeye ağır tonajlı girişi yasaklandı

İstanbul'da yeni yıl öncesi bir dizi tedbirler alındı. Valiliğin açıklamasına göre; Hastaneler, yılbaşı gecesi boyunca 24 saat kesintisiz sağlık hizmeti verecek. 1.661 noktada; 7.225 kara aracı, 37 deniz unsuru, 4 helikopter ve toplam 50 bin 427 personel görev yapacak. Bazı ilçelere ağır tonajlı araç girişi yasaklandı. İl genelinde kontrol ve denetim faaliyetleri arttı.

İstanbul'da yeni yılın huzur ve güven ortamında karşılanabilmesi amacıyla şehir genelinde kapsamlı güvenlik ve denetim tedbirleri devreye alındı. Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimleri başta olmak üzere tüm şehirde kritik noktalarda yoğun önlemler uygulanacak.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre; alışveriş merkezleri, havalimanları, otogarlar, toplu taşıma istasyonları ve yılbaşı kutlamalarının yapılacağı meydanlar ile eğlence alanları özel olarak kontrol altında tutulacak.

Bu kapsamda 1.661 noktada; 7.225 kara aracı, 37 deniz unsuru, 4 helikopter ve toplam 50 bin 427 personel görev yapacak.



SAĞLIK, AFET VE DENETİM BİRİMLERİ TEYAKKUZDA

Hastaneler, yılbaşı gecesi boyunca 24 saat kesintisiz sağlık hizmeti verecek.

112 Acil Sağlık Hizmetleri, 340 istasyonda görevli 1.304 personelle nöbette olacak.

AFAD, AKOM ve itfaiye, yangın ve acil durumlara karşı hazır bekleyecek.

Tarım ve Orman Müdürlüğü, gıda ve hijyen denetimlerini 813 personelle sürdürecek.

Ticaret Müdürlüğü, fahiş fiyat ve mağduriyetlere karşı 33 ekiple saha denetimleri yapacak.

Belediye zabıta ekipleri, il genelinde kontrol ve denetim faaliyetlerini artıracak.



BAZI İLÇELERE AĞIR TONAJLI ARAÇ GİRİŞİ YASAK

Trafiğin aksamaması ve güvenlik tedbirlerinin sürdürülebilmesi amacıyla ağır tonajlı araç ve iş makinelerinin belirli bölgelere girişine geçici yasak getirildi.

31 Aralık Çarşamba 08.00 – 1 Ocak Perşembe 12.00 saatleri arasında:

Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu ve Kadıköy ilçelerine giriş yapılmayacak.




KESİNTİ VE ARIZALARA KARŞI ÖNLEMLER

Elektrik, su, doğal gaz ve telefon hatlarında yaşanabilecek arızalara karşı ilgili kurumların hazırlıklarını tamamladığı, ekiplerin sahada hazır bekleyeceği bildirildi.

Yetkililer, tüm bu tedbirlerin İstanbul'da yeni yılın güvenli, huzurlu ve sorunsuz karşılanması amacıyla alındığını belirterek vatandaşlara kurallara uymaları ve oluşabilecek olumsuzluk durumlarında ihbar hatlarını kullanmaları çağrısında bulundu.

