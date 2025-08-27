Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları 2025: Zabıt katibi ve infaz koruma memuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Toplamda 3 bin 500 personel alımı öngörülürken, Personel Genel Müdürlüğü de bin 500 zabıt katibi istihdam edecek. Başvuruların sona ermesinin ardından gözler şimdi sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.

Fotoğraflar: AA

👩‍⚖️ KADRO DAĞILIMI

Adalet Bakanlığı'nın CTE bünyesinde yapacağı 3 bin 500 personel alımının detayları şöyle:

İnfaz ve Koruma Memuru: 3.172

Hemşire: 91

Teknisyen: 52

Destek Personeli (Şoför): 100

Destek Personeli (Aşçı): 29

Destek Personeli (Kaloriferci): 2

Destek Personeli (Hasta Bakıcı): 30

Destek Personeli (Hizmetli): 24

Bunlara ek olarak Personel Genel Müdürlüğü, 1.500 sözleşmeli zabıt katibi alımı gerçekleştirecek.

📅 SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI TARİH

Başvuruların 15 Ağustos'ta sona ermesiyle birlikte binlerce aday sonuç takvimini araştırmaya başladı. Daha önceki yıllardaki alım süreçleri incelendiğinde, sonuçların başvuru sürecinin bitiminden itibaren 1 ila 2 ay içinde ilan edildiği görülüyor. Bu çerçevede 2025 yılı personel alımı sonuçlarının Eylül ayının ilk haftalarında kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

İnfaz koruma memuru adaylarının sözlü sınav ve uygulamalı sınav tarihleri cte.adalet.gov.tr üzerinden duyurulacak. Zabıt katipliği başvuruları için sözlü sınavların 27 Eylül 2025 Cumartesi günü yapılacağı, yoğunluk olması halinde sonraki günlere sarkabileceği bildirildi.