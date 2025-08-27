PODCAST CANLI YAYIN

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları 2025: Zabıt katibi ve infaz koruma memuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı’nın 2025 yılı için duyurduğu 5 bin sözleşmeli personel alımı süreci, binlerce adayın gündeminde yer alıyor. Başvuruları 1–15 Ağustos tarihleri arasında tamamlanan alımda en çok kadro, Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü bünyesine yapılacak.

Toplamda 3 bin 500 personel alımı öngörülürken, Personel Genel Müdürlüğü de bin 500 zabıt katibi istihdam edecek. Başvuruların sona ermesinin ardından gözler şimdi sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.

👩‍⚖️ KADRO DAĞILIMI

Adalet Bakanlığı'nın CTE bünyesinde yapacağı 3 bin 500 personel alımının detayları şöyle:

  • İnfaz ve Koruma Memuru: 3.172

  • Hemşire: 91

  • Teknisyen: 52

  • Destek Personeli (Şoför): 100

  • Destek Personeli (Aşçı): 29

  • Destek Personeli (Kaloriferci): 2

  • Destek Personeli (Hasta Bakıcı): 30

  • Destek Personeli (Hizmetli): 24

Bunlara ek olarak Personel Genel Müdürlüğü, 1.500 sözleşmeli zabıt katibi alımı gerçekleştirecek.

📅 SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI TARİH

Başvuruların 15 Ağustos'ta sona ermesiyle birlikte binlerce aday sonuç takvimini araştırmaya başladı. Daha önceki yıllardaki alım süreçleri incelendiğinde, sonuçların başvuru sürecinin bitiminden itibaren 1 ila 2 ay içinde ilan edildiği görülüyor. Bu çerçevede 2025 yılı personel alımı sonuçlarının Eylül ayının ilk haftalarında kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

İnfaz koruma memuru adaylarının sözlü sınav ve uygulamalı sınav tarihleri cte.adalet.gov.tr üzerinden duyurulacak. Zabıt katipliği başvuruları için sözlü sınavların 27 Eylül 2025 Cumartesi günü yapılacağı, yoğunluk olması halinde sonraki günlere sarkabileceği bildirildi.

🌐 SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Adaylar, sonuçlara iki farklı kanaldan ulaşabilecek:

  • Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü resmi sitesi: pgm.adalet.gov.tr

  • e-Devlet kapısı: T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulama yapılabilecek.

🎓 BAŞVURU ŞARTLARI

Personel alımına başvuran adayların 2024 KPSS'den en az 70 puan almış olması gerekiyordu.

  • Lisans mezunları: KPSSP3

  • Ön lisans mezunları: KPSSP93

  • Ortaöğretim mezunları: KPSSP94 puan türünden başvuru yapabildi.

Adaylar, başvurdukları unvan ve kontenjana bağlı olarak uygulamalı veya sözlü sınava tabi tutulacak. Kadro sayısının üç katı kadar aday mülakatlara çağrılacak.

