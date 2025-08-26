2025 memur taban aylık zammı: 1000 TL artış maaşlara nasıl yansıyacak?

Taban aylık, memur emekli maaşlarının da hesaplamasında kullanılan unsurlar arasında yer alıyor. Dolayısıyla yapılacak zam, emeklilere de benzer şekilde yansıyacak.

📌 DİĞER ÖDEMELERDE DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

1000 TL'lik zam; aile yardımı, çocuk yardımı, ek ödemeler ve tazminatlar gibi kalemleri doğrudan etkilemeyecek. Ancak toplam maaşın artması, bu ek ödemelerin maaş içindeki oranını dolaylı olarak azaltabilecek.