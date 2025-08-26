2025 memur taban aylık zammı: 1000 TL artış maaşlara nasıl yansıyacak?

Kamu çalışanları ve emekliler için kritik öneme sahip taban aylık zammı masada. 2025 Temmuz-Aralık döneminde uygulanacak katsayılarla birlikte taban aylığa eklenecek 1000 TL, en düşük maaşlı memurun gelirini yaklaşık %2 artıracak.
Memur maaşları; taban aylık, katsayı, ek göstergeler, tazminatlar ve çeşitli ödeneklerin birleşiminden oluşuyor. Taban aylık göstergesi (1.000) ve Temmuz–Aralık 2025 katsayısı (18,316014) dikkate alındığında mevcut taban aylık 18.316 TL seviyesinde.
1000 TL'lik sabit artışla birlikte bu rakam 19.316 TL'ye yükselecek. Bu zam, derece veya unvan fark etmeksizin tüm memurların brüt maaşına aynı şekilde eklenecek.
1000 TL'lik artış brüt maaşa eklenirken, net maaş artışı vergi dilimlerine göre farklılık gösterecek:
%15 vergi diliminde net artış: yaklaşık 750 TL
Üst vergi dilimlerinde net artış: yaklaşık 600 TL
Mevcut brüt maaş (Temmuz 2025): 49.329 TL
Zam sonrası brüt maaş: 50.329 TL
Mevcut net maaş: 42.000 TL
Zam sonrası net maaş: 42.750 TL
Bu durumda en düşük memur maaşında yaklaşık %2'lik artış gerçekleşecek.
Taban aylık, memur emekli maaşlarının da hesaplamasında kullanılan unsurlar arasında yer alıyor. Dolayısıyla yapılacak zam, emeklilere de benzer şekilde yansıyacak.
En düşük emekli memur maaşı (Temmuz 2025): 22.000 TL
Zam sonrası tahmini maaş: 22.750 TL
1000 TL'lik zam; aile yardımı, çocuk yardımı, ek ödemeler ve tazminatlar gibi kalemleri doğrudan etkilemeyecek. Ancak toplam maaşın artması, bu ek ödemelerin maaş içindeki oranını dolaylı olarak azaltabilecek.