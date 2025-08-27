Maaşı 16.881 TL ve 20 bin TL arasında olan emekliler dikkat! Garanti Bankası, Yapı Kredi ve Vakıfbank duyurdu

Maaşı 16.881 TL ile 20.000 TL arasında olan emekliler dikkat! Garanti BBVA, Yapı Kredi ve Vakıfbank'ın güncel promosyon tekliflerini karşılaştırdık. Hangi banka ne kadar ödüyor 27.000 TL'ye varan ödeme nasıl alınır? Tüm detaylar burada.
Aşağıdaki tablo, bankaların tekliflerini net bir şekilde karşılaştırmanızı sağlar. "Toplam Promosyon" rakamının, ek koşullara bağlı olduğunu unutmayın.
|
Banka Adı
|
Net Nakit Promosyon
|
Ek Promosyon ve Koşulları
|
Toplam Potansiyel Ödeme
|
Yapı Kredi
|
15.000 TL
|
12.000 TL (Ek Ödül Taahhüdü)
|
27.000 TL'ye varan
|
VakıfBank
|
12.000 TL
|
15.000 TL (Harcama ve Ürün Koşulları)
|
27.000 TL'ye varan
|
Garanti BBVA
|
15.000 TL
|
6.000 TL (Bonus Kart Harcaması)
|
21.000 TL'ye varan