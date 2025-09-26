PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika: Ünlü sanatçı Güllü hayatını kaybetti! Oğlu açıkladı: Annemi kaybettik | Güllü kimdir?

Son dakika haberleri... Ünlü sanatçı Güllü hayatını kaybetti. Güllü'nün balkondan düştüğü öğrenilirken oğlu Tuğberk Yağız "intihar" iddalarını yalanladı. Acı haberi duyuran Yağız, "Annem Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız." açıklamasını yaptı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Son dakika: Ünlü sanatçı Güllü hayatını kaybetti! Oğlu açıkladı: Annemi kaybettik | Güllü kimdir?

Ünlü sanatçı Güllü hayatını kaybetti.

52 yaşındaki şarkıcının Yalova Çınarcık'taki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybettiği belirtildi.

GÜLLÜ'NÜN OĞLU AÇIKLADI: ANNEMİ ELİM BİR KAZADA KAYBETTİK
Sosyal medyada yayılan "intihar" iddlarının ardından Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız açıklama yaptı.

"Annem Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. İntihar haberleri asılsızdır." ifadelerini kullandı.

GÜLLÜ KİMDİR?
Güllü, gerçek adıyla Gül Tut, 15 Ekim 1973'te İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Kasımpaşa semtinde doğmuş, Roman asıllı Türk fantezi müziği şarkıcısıdır. Küçük yaşlarda düğün salonlarında ve gece kulüplerinde şarkı söylemeye başlayarak müzik kariyerine adım atmıştır.

Ünlü sanatçı Güllü hayatını kaybettiÜnlü sanatçı Güllü hayatını kaybetti

1990'lı yıllarda özellikle Roman havalarıyla tanınmış ve "Balıkesir Bandırma" gibi hit şarkılarla ün kazanmıştır. Ayrıca özel hayatıyla da sıkça gündeme gelmiş, evlilik ve boşanma dönemleri olmuştur.

Uzun yıllar kilolarıyla mücadele etmiş, 2017'de tüp mide ameliyatı yapmış ve önemli kilo vermiştir. İki çocuk annesidir.

Detaylar gelecek...

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan-Trump zirvesini dünya dakika dakika takip etti! İsrail basınında Gazze korkusu
Son dakika: Ünlü sanatçı Güllü hayatını kaybetti! Oğlu açıkladı: Annemi kaybettik | Güllü kimdir?
Aşk ve Gözyaşı
İzmir'de "çöp" isyanı! Vatandaşlar Özgür Özel'e tepki gösterdi: Silivri'ye gideceğine gel rezaleti gör
"Bilmiyordum" yok! Sahte faturaya hapis cezası geliyor... İşte yürürlüğe gireceği tarih
Son dakika! Türkiye ve ABD arasında nükleer alanda imzalar atıldı! Bakan Bayraktar detayları ilk kez A Haber'e açıkladı
Emekli müjdesi... Emekliye refah payı yolda! Eşit zam formulü... İşte hesaplamalar
Trump'tan Beyaz Saray'da flaş açıklama! Erdoğan ile birçok konuda sonuca ulaştık: Batı Şeria ilhak edilmeyecek
ABD'deki zirveden tarihi kareler! Trump kapıda karşıladı koltuğunu çekti Başkan Erdoğan şeref defterini imzaladı
Fenerbahçe yönetimi Zagreb'teki büyük hüsranın ardından harekete geçti! Başkan Saran "Değişim" için talimatı verdi
Kabine üyelerinden Başkan Erdoğan'ın Trump ile görüşmesine ilişkin paylaşım: Küresel vicdanın güçlü sesi
Başkan Erdoğan-Trump zirvesinin ardından Tom Barrack’tan Suriye açıklaması! SDG’nin entegrasyonunda hareketlilik
6 yıl sonra Beyaz Saray'da tarihi zirve! Başkan Erdoğan ve Trump görüşmesi sona erdi | Suriye, F-16, F-35, CAATSA yaptırımları ve Gazze masada
ABD Başkanı Trump'tan övgü dolu sözler: "Suriye'de zafer Başkan Erdoğan'ın"
Buruk futbolcularını Alanya'ya kendisini Avrupa sınavına hazırlıyor! İngiliz devini adeta ezberliyor...
ABD'deki zirveden tarihi kareler! Trump kapıda karşıladı koltuğunu çekti Başkan Erdoğan şeref defterini imzaladı
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth’ten binlerce general ve amirale endişe yaratan emir: Virginia’daki üste toplanın
Beyaz Saray’da beden dili diplomasiye yansıdı: Başkan Erdoğan dengeli Trump ihtiyatlı
Trump’ın yakasına dikkat! Başkan Erdoğan ile görüşmede F-35 rozeti taktı
Gürsel Tekin Takvim.com.tr'ye konuştu: "Görevimi bırakmam" sinyali! Gözler yarınki tedbir duruşmasında! CHP İstanbul İl Başkanı kim olacak?