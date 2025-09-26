Ünlü sanatçı Güllü hayatını kaybetti.
52 yaşındaki şarkıcının Yalova Çınarcık'taki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybettiği belirtildi.
GÜLLÜ'NÜN OĞLU AÇIKLADI: ANNEMİ ELİM BİR KAZADA KAYBETTİK
Sosyal medyada yayılan "intihar" iddlarının ardından Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız açıklama yaptı.
"Annem Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. İntihar haberleri asılsızdır." ifadelerini kullandı.
GÜLLÜ KİMDİR?
Güllü, gerçek adıyla Gül Tut, 15 Ekim 1973'te İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Kasımpaşa semtinde doğmuş, Roman asıllı Türk fantezi müziği şarkıcısıdır. Küçük yaşlarda düğün salonlarında ve gece kulüplerinde şarkı söylemeye başlayarak müzik kariyerine adım atmıştır.
1990'lı yıllarda özellikle Roman havalarıyla tanınmış ve "Balıkesir Bandırma" gibi hit şarkılarla ün kazanmıştır. Ayrıca özel hayatıyla da sıkça gündeme gelmiş, evlilik ve boşanma dönemleri olmuştur.