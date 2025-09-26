PODCAST CANLI YAYIN

Şarkıcı Güllü balkondan düşerek hayatını kaybetti! Oğlundan “İntihar değil kaza” açıklaması

Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü, Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin balkonundan düşerek öldü. Oğlu Tuğberk Yavuz, acı haberi sanatçının sosyal medya hesabından duyurarak, “İntihar haberleri asılsızdır, annem elim bir kaza sonucu hayatını kaybetti” dedi. Güllü’nün ani ölümü sanat camiasında büyük üzüntü yarattı.

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden, sahne adıyla Güllü olarak bilinen Gül Tut, Yalova'nın Çınarcık ilçesinde evinin balkonundan düşüp, hayatını kaybetti. Sanatçının ölüm haberini oğlu Tuğberk Yavuz, Güllü'nün sosyal medya hesabından duyurdu. Tuğberk Yavuz paylaşımında, "Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

