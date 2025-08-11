Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz'den evlatlarına sitem: "Barışmazlarsa mezarıma gelmesinler"

BEN ÖLMEDEN OĞULLARIMIN BARIŞMASINI İSTİYORUM Özcan Deniz ve Ercan Deniz mahkemelik oldu. İki oğlunuzun bu duruma gelmesine dair neler söylemek istersiniz? Her şeyi beklerdim de çocuklarımın birbirleriyle mahkemelik olacağını beklemezdim. Hiç aklıma gelmezdi böyle bir şeyin yaşanacağı... Ben Özcan'la da Ercan'la da gurur duydum hep. Ama şan, şöhret, para için değil, bugünlere tırnaklarıyla birlikte geldikleri ve birbirlerini koruyup kolladıkları, sevip saydıkları için. Şimdi ise ikisine de çok kızıyorum, içim acıyor benim, kendilerini ve ailemizi bu duruma düşürdükleri için. Ben çocuklarımı böyle yetiştirmedim. Eğer ben ölmeden barışmazlarsa, vasiyetimdir mezarıma gelmesinler. Yaklaşık dört yıldır biz bu haldeyiz, bu savaşın içindeyiz. Özcan basına çıkıp ' Ailemi sildim, annemi sildim, onlar nankör ve hain ' demeseydi kimse konuşmazdı bu konuları. Aile içinde hallolur kapanır giderdi. Ama artık gücüm kalmadı, sağlığım iyi değil. Özcan ve Ercan'a yalvarıyorum herkes birbirlerine haklarını versin, düşman olmasınlar ve bu mesele kapansın. Ailemizin bu hale gelmesine çok üzülüyorum. Cumhurbaşkanımıza da seslenmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, benim iki oğlumun durumları televizyonlara kadar taşındı. Benim artık gücüm kalmadı. Sizden rica ediyorum, bir baba olarak, büyük olarak lütfen iki oğlumu barıştırın.

OĞLUNUZ ÖZCAN DENİZ İ LE ARANIZ NASIL? SİZE YARDIM EDİYOR MU? Özcan röportajlarında 'evlendim, musluğu kestim bundan dolayı böyle yapıyorlar' diyor. Soruyorum Özcan'a hangi musluğu kestin. Ben hep mütevazı yaşadım. Benim bugüne kadar ne şoförüm ne de yardımcı oldu. Hiçbir zaman marka kıyafet bile giymedim. Gezmedim, dışarılarda yemedim. Beni insanlara musluğu kestim diyerek ona saldırdığımızı nasıl anlatabilir? Özcan kendine gel.. Ayda 20 bin TL para veriyor sadece. Milyonlar kazanıyor ama bana biçtiği değer 20 bin TL. Yalvardım, bana 20 bin TL'den fazla göndermedi. İşin üzücü tarafı da beni şoförüne yalvarttı ama yine de daha fazlasını göndermedi. Sigortam da yok ilaçlarını para vererek alıyorum. Beni evden kovunca da kiraya çıktım. Eski bir eve çıktım. Evin içinde eşyam bile yoktu. Özcan, Samar'ın ailesine sıfır mobilya alırken, ben taşındığım eve 2. el mobilya aldım. Evi tek başıma sildim, süpürdüm, temizledim. 70 yaşındayım. Bel fıtığım var, o halde tek başıma evimi temizledim. Özcan'ın da Ercan'ın da evlerinde yatılı kadın var. Ben defalarca yanıma yardımcı bir kadın alın dedim. Almadılar. Şimdi Aydın'a yerleştim. Keşke kendi kazancım olsaydı da bu duruma düşmeseydim. Eğer onun parasına göz dikseydim, hiç evlen diye baskı yapmazdım. Musluğu kestim diyor ama dün ne veriyorsa bugün de aynı parayı veriyor.

Özcan Deniz ve annesi (Takvim.com.tr)

EVDE ÖLSEM KİMSENİN HABERİ OLMAZ

Neden Aydın'a taşındınız?

İstanbul'da kiraya çıktığım ev, yokuştu. markete giderken çok fena düştüm merdivenden. 15 gün hareket edemedim, sağ kolum tutmadı. Çocuklarım düştüğümü duydu ama arayıp sormadılar. Ben de yemek yapamadığım için Özcan'ın şoförünü aradım bana yemek getirsin diye. Bana yemeği getirdiğinde Özcan da arabada bekliyormuş. Arabada bekledi, evime beni görmeye gelmedi bile. 7 ay boyunca kapımı çalan olmadı. Çocuklarım evime gelmedi. O evde ölsem, günler sonra anlaşılırdı öldüğüm. Bayramlarda kapımı çalan yoktu. Ağlıyordum hep. Ben onları bırakmadım, onlar beni bıraktı. İstanbul'a çok kar yağdı. Ben o karda markete bile gidemedim. Torunumu aradım, o bana yiyecek getirdi. Bundan sonra kendi kendime düşündüm, 'benim burada ne işim var? Çocuklarım ilgilenmiyorsa niye İstanbul'da kalayım? dedim. Yurda'nın yanına gittim Aydın'a, orada taşınmaya karar verdim. Bu yaşıma kadar 25 yıl kocama emek verdim, 50 yıl çocuklarım için emek verdim. Gitti hepsi boş. Artık kendim için yaşayacağım diyerek Aydın'a yerleşmeye karar verdim. Çünkü Aydın bildiğim bir şehir, tanıdıklarım ve kızım da burada. Ve burada markete rahat gidiyorum, bir şey olsa ilgilenecek insan da var. Buraya eşyasız geldim sayılır. Ercan dışındaki çocuklarım biliyordu taşınacağımı ama 'Niye gidiyorsun?' diyen bile olmadı. Ercan geliyor yanıma. Ben çocuklarımı bir odaya sığdırıp büyüttüm ama onların saraylarına giremedim. Aydın'daki evimde eşyasız kaldım. Özcan'ın şoförüne mesaj çektim, 'Evimde eşyam yok" diye ama Özcan bana yardım etmedi.

KIŞIN ORTASINDA EVSİZ BIRAKILDI

Siz Özcan Deniz'in bir daha evlenmesini istemiyor muydunuz?

Ben Özcan'ın evlenmesi çocuk sahibi olması için yıllarca dua ettim. Bir keresinde bana gelmişti, ben ona sitem etmiştim artık bana tek başına değil, gelinimle torununla gel diye. Bu kadar dua etmiş biri olarak, neden evlenmesini istemeyeyim ki? Ben ve Ercan olmasaydı nikah olmazdı çünkü Özcan evlenmek istemiyordu. Bundan dolayı Feyza'nın ahını almadım. Yurda'nın işyeri açılışına gittiğimde orada kameralar etrafımı sardı, 'Oğlunuzun kız arkadaşı ile evlenmesini istiyor musunuz?' diye sordular. Ben de 'hayır' dedim. Çünkü içimde yara vardı. Beni ve Yurda'yı evden kovmuş, torunumun yanında kızımı dövmüş, kapının önüne konmuştuk. Kışın ortasında evsiz kaldım ve eşyasız bir eve çıkmak zorunda kalmıştım. Ve tartışmanın olduğu günden sonra beni ve kızımı ne aradı, ne sordu. Merak bile etmedi ne haldeyiz diye.