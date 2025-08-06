Aile kavgasında bir ilk! Özcan Deniz’in ağabeyi gözyaşları içinde zeytin dalı uzattı: Çok özlüyorum!

'Beyaz Magazin'e konuk olan Deniz, "Özcan'ı özlediniz mi?" sorusu karşısında duygulanarak şunları söyledi: "Çok özlüyorum. Abi kardeş olarak sorunumuz yok, hukuki olarak var. Ailece çok yoksulluk çektik. Belki de paraya çok değer verdiğimiz için bilinç kıtlığı yaşıyoruz, bilmiyorum"