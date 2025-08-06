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Aile kavgasında bir ilk! Özcan Deniz’in ağabeyi gözyaşları içinde zeytin dalı uzattı: Çok özlüyorum!

Ailesi ile yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen Özcan Deniz cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Deniz'in mahkemelik olduğu ağabeyi Ercan Deniz, canlı yayında kardeşine zeytin dalı uzattı. Gözyaşlarını tutamayan Deniz, "Çok özlüyorum. Abi kardeş olarak sorunumuz yok, hukuki olarak var" dedi. Canlı yayına telefonla bağlanan anne Kadriye Deniz ise dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kadriye Deniz, Özcan Deniz'in eşini işaret ederek "Uğursuz Samar, Özcan'a akıl veriyor" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
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Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, son dönemlerde ailesi ile yaşadığı sıkıntılarla sık sık gündem oldu. Özellikle ağabeyi Ercan Deniz ile yaşadığı gerilim magazin manşetlerinden düşmedi.

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Deniz ailesi, Ercan Deniz'in katıldığı bir canlı yayınla tekrar gündeme geldi. Deniz'in mahkemelik olduğu ağabeyi Ercan Deniz, canlı yayında kardeşine zeytin dalı uzattı.

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'Beyaz Magazin'e konuk olan Deniz, "Özcan'ı özlediniz mi?" sorusu karşısında duygulanarak şunları söyledi: "Çok özlüyorum. Abi kardeş olarak sorunumuz yok, hukuki olarak var. Ailece çok yoksulluk çektik. Belki de paraya çok değer verdiğimiz için bilinç kıtlığı yaşıyoruz, bilmiyorum"

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Canlı yayında gözyaşlarını tutamayan Deniz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bütün aileyi karıştıran küçük kız kardeşim Melek'tir"

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Deniz, "Özcan ile anlaşma yapıp, bütün malları kendi tarafına alıyor" sözleriyle okları kız kardeşine çevirdi.

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"UĞURSUZ SAMAR"

Canlı yayına telefonla bağlanan anne Kadriye Deniz ise dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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"Biz mutlu bir aileydik. Uğursuz Samar, Özcan'a akıl veriyor. Seni Allah'a havale ettim. Yalvarıyorum Rabbime iki oğlum bir araya gelsin" ifadelerini kullanan Kadriye Deniz ise gözyaşlarına boğuldu.