Aile kavgasında bir ilk! Özcan Deniz’in ağabeyi gözyaşları içinde zeytin dalı uzattı: Çok özlüyorum!
Ailesi ile yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen Özcan Deniz cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Deniz'in mahkemelik olduğu ağabeyi Ercan Deniz, canlı yayında kardeşine zeytin dalı uzattı. Gözyaşlarını tutamayan Deniz, "Çok özlüyorum. Abi kardeş olarak sorunumuz yok, hukuki olarak var" dedi. Canlı yayına telefonla bağlanan anne Kadriye Deniz ise dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kadriye Deniz, Özcan Deniz'in eşini işaret ederek "Uğursuz Samar, Özcan'a akıl veriyor" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
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