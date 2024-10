Liam Payne öldü mü, neden öldü, intihar mı etti? One Direction üyesi Liam Payne kimdir, kaç yaşındaydı, evli miydi?

(Kaynak: Sosyal Medya)

Müzik Kariyerinin Yükselişi: One Direction

Liam Payne'in müzik dünyasına adım atması 2008 yılında katıldığı The X Factor yarışması ile başladı. İlk denemesinde jüri üyelerinden beklediği sonucu alamayan Payne, iki yıl sonra yarışmaya geri döndü ve "Cry Me A River" performansıyla büyük beğeni topladı.

Yarışmada bireysel olarak başarıya ulaşamasa da Nicole Scherzinger'ın tavsiyesiyle Louis Tomlinson, Zayn Malik, Niall Horan ve Harry Styles ile birlikte One Direction grubunu kurdu. Grup, yarışmayı üçüncü sırada tamamladı ancak kısa sürede dünya çapında şöhrete kavuştu.