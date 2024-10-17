Liam Payne öldü mü, neden öldü, intihar mı etti? One Direction üyesi Liam Payne kimdir, kaç yaşındaydı, evli miydi?

(Kaynak: Sosyal Medya)

Liam Payne'in Kısa Yaşam Öyküsü

Çocukluk ve Gençlik Yılları

29 Ağustos 1993'te İngiltere'nin Wolverhampton kentinde dünyaya gelen Liam Payne, doğumundan itibaren sağlık sorunlarıyla mücadele etti. Üç hafta erken doğan ve bir süre hastanede gözetim altında tutulan Payne'in yalnızca bir böbreği işlev görüyordu. Ancak 2012 yılında yapılan bir ultrason, diğer böbreğinin de çalışmaya başladığını ortaya çıkardı.

Genç yaşlarda spora merak saran Payne, koşu yarışlarında başarı gösterdi ve basketbol takımına katıldı. Aynı zamanda boks dersleri aldı. Henüz 12 yaşında, kendisinden yaşça büyük biriyle yaptığı bir müsabaka sırasında burnu kırılmış ve kulak zarı zarar görmüştü.