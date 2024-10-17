31 yaşındaki dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Liam Payne, Arjantin'de kaldığı otelde feci bir kazada hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının cesedi otelin iç avlusunda bulunurken, görgü tanıklarının ifadeleri olayla ilgili dikkat çeken detaylar ortaya koydu.
Liam Payne öldü mü, neden öldü, intihar mı etti? One Direction üyesi Liam Payne kimdir, kaç yaşındaydı, evli miydi?
Dünyaca ünlü müzik grubu One Direction’ın eski üyesi Liam Payne’den acı haber geldi. 31 yaşındaki ünlü sanatçı Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te konakladığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Payne’in ani ölümü müzik dünyasını yasa boğarken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Peki, Liam Payne kimdir, kaç yaşındaydı, evli miydi? İşte detaylar...
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Otel Balkonu Faciası
Liam Payne, konakladığı otelin balkonundan düşerek trajik bir şekilde yaşamını yitirdi. Kazanın ardından olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, şarkıcının cesedini otelin iç avlusunda buldu. İlk bulgulara göre ölümün düşme sonucunda meydana geldiği tespit edilirken, olay yerinde başka bir müdahale olup olmadığı araştırılıyor.
Tanık İfadeleri: "Uyuşturucu ve Alkol Etkisi Altında Saldırgan Bir Adam"
Olayın yaşandığı esnada otelde bulunan görgü tanıkları, uyuşturucu ve alkolün etkisi altında olabilecek saldırgan bir adam gördüklerini belirterek polise ihbarda bulundu. Yetkililer, bu ihbarın soruşturmayı derinleştirdiğini ve otel içindeki kamera kayıtlarının incelendiğini açıkladı.
Liam Payne'in Kısa Yaşam Öyküsü
Çocukluk ve Gençlik Yılları
29 Ağustos 1993'te İngiltere'nin Wolverhampton kentinde dünyaya gelen Liam Payne, doğumundan itibaren sağlık sorunlarıyla mücadele etti. Üç hafta erken doğan ve bir süre hastanede gözetim altında tutulan Payne'in yalnızca bir böbreği işlev görüyordu. Ancak 2012 yılında yapılan bir ultrason, diğer böbreğinin de çalışmaya başladığını ortaya çıkardı.
Genç yaşlarda spora merak saran Payne, koşu yarışlarında başarı gösterdi ve basketbol takımına katıldı. Aynı zamanda boks dersleri aldı. Henüz 12 yaşında, kendisinden yaşça büyük biriyle yaptığı bir müsabaka sırasında burnu kırılmış ve kulak zarı zarar görmüştü.
Müzik Kariyerinin Yükselişi: One Direction
Liam Payne'in müzik dünyasına adım atması 2008 yılında katıldığı The X Factor yarışması ile başladı. İlk denemesinde jüri üyelerinden beklediği sonucu alamayan Payne, iki yıl sonra yarışmaya geri döndü ve "Cry Me A River" performansıyla büyük beğeni topladı.
Yarışmada bireysel olarak başarıya ulaşamasa da Nicole Scherzinger'ın tavsiyesiyle Louis Tomlinson, Zayn Malik, Niall Horan ve Harry Styles ile birlikte One Direction grubunu kurdu. Grup, yarışmayı üçüncü sırada tamamladı ancak kısa sürede dünya çapında şöhrete kavuştu.
Albümler ve Turne Başarıları
One Direction, 2011'den 2015'e kadar beş stüdyo albümü yayımlayarak dünya çapında büyük bir hayran kitlesi elde etti. Grubun albümleri ve turneleri milyonlarca insanı etkiledi. Zayn Malik'in ayrılmasının ardından grup 2016'da ara vermeye karar verdi.
Liam Payne 2016 yılından beri İngiliz şarkıcı ve şarkı sözü yazarı Cheryl ile birlikteydi. Çiftin 22 Mart 2017 tarihinde "Bear" adında bir erkek bebekleri doğdu.