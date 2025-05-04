İbn-i Sina’nın 100 yıllık süper mucizesi: Kuyruk yağı meğer o sorunun şifasıymış

Geleneksel tıbbın önemli bir parçası olan kuyruk yağı, sadece yemeklere lezzet katmakla kalmayıp aynı zamanda sağlık açısından birçok farklı fayda sunuyor. Asırlardır kullanılan bu doğal yağ, son yıllarda özellikle vazelin ile karıştırılarak cilt ve eklem sağlığını iyileştirmek için tercih ediliyor. İbn-i Sina'nın sağlık önerilerinden biri olan kuyruk yağının mucizevi etkileri günümüzde hala hayatımızda önemli bir yer tutuyor.