İbn-i Sina'nın 100 yıllık süper mucizesi: Kuyruk yağı meğer o sorunun şifasıymış
Ülkemizde uzun yıllardır mutfaklarda yer bulan ve sağlık açısından sayısız faydası olan kuyruk yağı tarih boyunca da önemli bir yer tutmuştur. Eski tıp kitaplarında özellikle de ünlü hekim İbn-i Sina'nın eserlerinde bu özel yağın vücut sağlığına olan katkıları sıklıkla vurgulanmıştır. Son yıllarda kuyruk yağı ve vazelin kreminin birleşimiyle elde edilen şifalı karışım ise hem cilt sağlığına hem de eklem sağlığına olan olumlu etkileriyle yeniden gündemde.
Giriş Tarihi: 04.05.2025 11:45
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 11:45