Hıdırellez ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2025 Hıdırellez ritüelleri neler? Dilekler nasıl dilenir?
Mayıs ayının ilk günleriyle birlikte doğa yeniden canlanırken geleneksel Hıdırellez kutlamaları da gündemin en çok merak edilen konularından biri haline geldi. Her yıl büyük bir coşku ve inançla kutlanan Hıdırellez'in 2025'te hangi gün denk geldiği özellikle ritüelleri yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte 2025 Hıdırellez tarihi ve bu özel günle ilgili bilinmesi gerekenler.
Giriş Tarihi: 04.05.2025 08:18