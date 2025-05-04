Hıdırellez ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2025 Hıdırellez ritüelleri neler? Dilekler nasıl dilenir?

Türkiye'nin en köklü mevsimlik bayramlarından biri olan Hıdırellez için geri sayım başladı. Baharın gelişiyle doğanın uyanışını simgeleyen bu özel gün her yıl olduğu gibi bu yıl da 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanacak. Anadolu'nun dört bir yanında gerçekleştirilen geleneksel ritüeller hem geçmişin izlerini taşıyor hem de bugünün insanına umut aşılıyor.