T.C.

ZONGULDAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizin aşağıda esas numaraları belirtilen dosyalarında verilen ara kararı gereğince; Devrek-Zonguldak Yolu, Himmetoğlu Kavşağı- Sapca Kavşağı ve Beycuma Kavşağında yol yapım ve emniyet sahası olarak ihtiyaç duyulan Zonguldak İli Merkez İlçesi, Osmanlı ve Karaman Köyleri sınırları içinde yol yapımı nedeni ile yol inşaatı ve emniyet sahası tesis etmek amacıyla 2942 sayılı kanunun5.maddesi gereğince kamulaştırılması için 25/03/2021 tarihli ve 2021/48 sayılı, 11/03/2022 tarih ve 2022/25 sayılı kamulaştırma işlemine başlama kararları ile aşağıda dökümü yapılan taşınmazlar hakkında kamulaştırılmasına karar verilmiş olmakla; taşınmaz maliklerinin tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine karşı 30 gün içinde idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği, açılacak davanın Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltileceği, tebliğ ve ilandan itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan ilgili idare adına tescil edileceği,Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesine yatırılacağı, konuya ve kamulaştırılan taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği konusu, aşağıda belirtilen dosyaların duruşmalarının 24/06/2025 günü saat: 10:00' dan itibaren yapılacağı 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

DAVACI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : ZONGULDAK İLİ,MERKEZ İLÇESİ OSMANLI VE KARAMAN KÖYLERİ

DOSYA NO ADA PARSEL DAVALI/MALİK MAHALLE/KÖY 1 2025/126 184 9 - OSMANLI 2 2025/127 125 1 FERİT ALBOĞA KARAMAN 3 2025/128 101 134 DURMUŞ AKDAĞ vs KARAMAN

Basın No: ILN02217017 #ilan.gov.tr