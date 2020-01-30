Galatasaraylı Lemina ile arkadaşları muhabirimiz Doğan Savaş'a saldırdı! Fotoğraf makinesini gasp edip disketi çaldı! Ancak karakol ile adliye arasında dolaşan dosya tam 9 gün sonra tamamlandı! Savcılığa ulaştı.
Doğan Savaş
Soruşturma savcısının Lemina'nın ifadesini alıp iddianame hazırlaması bekleniyor.
Doğan Savaş
Soruşturma savcısının Lemina'nın ifadesini alıp iddianame hazırlaması bekleniyor.
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