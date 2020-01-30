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    • 30.01.2020 07:05

    'nın dosyası 9 gün sonra savcılıkta!

    ile arkadaşları muhabirimiz 'a saldırdı! Fotoğraf makinesini gasp edip disketi çaldı! Ancak karakol ile adliye arasında dolaşan dosya tam 9 gün sonra tamamlandı! Savcılığa ulaştı.

    9 gün sonra dosya savcılıkta
    Galatasaraylı Lemina ile arkadaşları muhabirimiz Doğan Savaş'a saldırdı! Fotoğraf makinesini gasp edip disketi çaldı! Ancak karakol ile adliye arasında dolaşan dosya tam 9 gün sonra tamamlandı! Savcılığa ulaştı.


    Doğan Savaş

    Soruşturma savcısının Lemina'nın ifadesini alıp iddianame hazırlaması bekleniyor.





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