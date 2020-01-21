Galatasaray'ın yıldızları, önceki gün oynanan Denizlispor maçının ardından soluğu Ortaköy'deki Blackk adlı gece kulübünde aldı. Ömer Bayram, Mario Lemina, Ryan Donk ve Jimmy Durmaz, mekanda sabahın ilk ışıklarına dek galibiyeti kutladı. Saatler dün sabaha karşı 05.10'da gösterdiğinde ise magazin ve futbol tarihine geçecek çirkin bir skandal yaşandı.

2 MİLYON EURO'LUK HIRSIZ!

Muhabirimiz Doğan Savaş, mekanın çıkışında futbolcuları görüntülemek için beklemeye başladı. Kamuya açık alanda görevini yapmak için ter döken Savaş, Mario Lemina ve arkadaşlarını görünce onların fotoğraflarını çekmeye koyuldu. Ülkemizin en köklü takımlarından biri olan Galatasaray'dan yılda 2 milyon euro kazanan Lemina, İstanbul'un göbeğinde eşkıyalığa soyundu.



Lüks cipten inen kadın, muhabirimizin elinden cep telefonunu almaya çalıştı.

BİR KİŞİYE BEŞ KİŞİLİK ÇETE

Gabon doğumlu Fransız futbolcu, Doğan Savaş'ın üzerine yürüdü. Zor kullanarak muhabirimizin elinden fotoğraf makinesini alan Mario Lemina, Savaş'ın karşı koymasıyla iyice öfkelendi. Muhabirimizin direnmesi üzerine araya Lemina'nın yanındaki siyahi arkadaşı ve onları almak için mekana gelen VIP minibüsün iki şoförü girdi.



Lemina ve yanındakileri mekandan almaya gelen 2 ayrı VIP minibüsün şoförleri de gasp olayına karıştı.



Futbolcuları almaya gelen VIP minibüs

MAKİNEYİ PARÇALADILAR

Doğan Savaş, fotoğraf makinesine sahip çıkmak için mücadele ederken bu kez de sahneye Lemina'nın mekanda eğlendiği kadınlardan biri çıktı. Range Rover marka cipinden aşağı inen kadın, Savaş'ın elinden cep telefonunu almaya çalıştı. Lemina ve arkadaşlarının çirkin saldırısı karşısında çaresiz kalan muhabirimiz, ne yaptıysa fotoğraf makinesinin gasp edilmesine engel olamadı. Doğan Savaş, hemen Arnavutköy Polis Merkezi Amirliği'ne gitti. Savaş, ifadesinde "Makinemi en son Lemina'nın elinde üç parça halinde gördüm. 'Makinemi verin, fotoğrafları sileyim' dememe rağmen Lemina, makinemi yanındaki arkadaşına verdi. Olay yerinden ayrıldılar" dedi.

Muhabirimiz; Lemina, siyahi arkadaşı, minibüs şoförleri ve Türkçe konuşan kadından 'mala zarar verme' ile 'açıktan hırsızlık' suçlarından şikayetçi oldu.

BURASI TÜRKİYE ASLANIM!



Muhabirimiz Doğan Savaş, skandal olayın hemen ardından Arnavutköy Polis Merkezi Amirliği'ne giderek Lemina, futbolcunun siyahi arkadaşı ile yanındaki kadın ve iki VIP minibüs şoföründen şikayetçi oldu.

İHANETE ÇİRKİN ÖRTBAS

Gabon doğumlu Fransız oyuncu Lemina, önceki akşam Ortaköy'deki bir mekanda eğlendiği kadınlarla çocuğunun da annesi olan nişanlısı Fanny Neguesha'ya ihanet etti.

Futbolcu, ihanetini örtbas etmek için de muhabirimizi gasp etti!

ORADAKİ FUTBOLCULAR



Evli olan Ömer Bayram da önceki gece Blackk adlı mekanda eğlendi. Bayram'ın adı kısa süre önce çapkınlık haberlerine karışmıştı.



RYAN DONK



JIMMY DURMAZ

Denizlispor'u evinde 2-1 mağlup eden Galatasaraylı futbolcular, eğlenmek için Ortaköy'deki Blackk adlı gece kulübüne gitti. Ömer Bayram, Ryan Donk, Jimmy Durmaz ve Mario Lemina, kalabalık bir grupla sabaha dek eğlendi...