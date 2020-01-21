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  • 21.01.2020
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Galatasaraylı çirkin yüzünü gösterdi! Muhabirimize önce saldırdı sonra fotoğraf makinesine el koydu

Sarı-Kırmızılı takımın siyahi yıldızı , dün sabaha karşı çirkin yüzünü gösterdi. Lemina, Ortaköy’deki bir kulüpten arkadaşları ve kadınlarla çıktı... Lemina, görevini yapmakta olan muhabirimiz 'ı görünce çıldırdı. Arkadaşlarıyla saldırdığı Savaş'ın fotoğraf makinesini zorla gasp etti...

Bunun adı gasp!

Galatasaray'ın yıldızları, önceki gün oynanan Denizlispor maçının ardından soluğu Ortaköy'deki Blackk adlı gece kulübünde aldı. Ömer Bayram, Mario Lemina, Ryan Donk ve Jimmy Durmaz, mekanda sabahın ilk ışıklarına dek galibiyeti kutladı. Saatler dün sabaha karşı 05.10'da gösterdiğinde ise magazin ve futbol tarihine geçecek çirkin bir skandal yaşandı.

2 MİLYON EURO'LUK HIRSIZ!
Muhabirimiz Doğan Savaş, mekanın çıkışında futbolcuları görüntülemek için beklemeye başladı. Kamuya açık alanda görevini yapmak için ter döken Savaş, Mario Lemina ve arkadaşlarını görünce onların fotoğraflarını çekmeye koyuldu. Ülkemizin en köklü takımlarından biri olan Galatasaray'dan yılda 2 milyon euro kazanan Lemina, 'un göbeğinde eşkıyalığa soyundu.


Lüks cipten inen kadın, muhabirimizin elinden cep telefonunu almaya çalıştı.

BİR KİŞİYE BEŞ KİŞİLİK ÇETE
Gabon doğumlu Fransız futbolcu, Doğan Savaş'ın üzerine yürüdü. Zor kullanarak muhabirimizin elinden fotoğraf makinesini alan , Savaş'ın karşı koymasıyla iyice öfkelendi. Muhabirimizin direnmesi üzerine araya Lemina'nın yanındaki siyahi arkadaşı ve onları almak için mekana gelen minibüsün iki şoförü girdi.


Lemina ve yanındakileri mekandan almaya gelen 2 ayrı VIP minibüsün şoförleri de gasp olayına karıştı.


Futbolcuları almaya gelen VIP minibüs

MAKİNEYİ PARÇALADILAR
, fotoğraf makinesine sahip çıkmak için mücadele ederken bu kez de sahneye Lemina'nın mekanda eğlendiği kadınlardan biri çıktı. marka cipinden aşağı inen kadın, Savaş'ın elinden cep telefonunu almaya çalıştı. Lemina ve arkadaşlarının çirkin saldırısı karşısında çaresiz kalan muhabirimiz, ne yaptıysa fotoğraf makinesinin gasp edilmesine engel olamadı. Doğan Savaş, hemen Arnavutköy Polis Merkezi Amirliği'ne gitti. Savaş, ifadesinde "Makinemi en son Lemina'nın elinde üç parça halinde gördüm. 'Makinemi verin, fotoğrafları sileyim' dememe rağmen Lemina, makinemi yanındaki arkadaşına verdi. Olay yerinden ayrıldılar" dedi.

Muhabirimiz; Lemina, siyahi arkadaşı, minibüs şoförleri ve Türkçe konuşan kadından 'mala zarar verme' ile 'açıktan hırsızlık' suçlarından şikayetçi oldu.

BURASI TÜRKİYE ASLANIM!

Muhabirimiz Doğan Savaş, skandal olayın hemen ardından Arnavutköy Polis Merkezi Amirliği'ne giderek Lemina, futbolcunun siyahi arkadaşı ile yanındaki kadın ve iki VIP minibüs şoföründen şikayetçi oldu.

İHANETE ÇİRKİN ÖRTBAS
Gabon doğumlu Fransız oyuncu Lemina, önceki akşam Ortaköy'deki bir mekanda eğlendiği kadınlarla çocuğunun da annesi olan nişanlısı Fanny Neguesha'ya ihanet etti.

Futbolcu, ihanetini örtbas etmek için de muhabirimizi gasp etti!

ORADAKİ FUTBOLCULAR

Evli olan da önceki gece Blackk adlı mekanda eğlendi. Bayram'ın adı kısa süre önce çapkınlık haberlerine karışmıştı.


RYAN DONK


JIMMY DURMAZ

Denizlispor'u evinde 2-1 mağlup eden Galatasaraylı futbolcular, eğlenmek için Ortaköy'deki Blackk adlı gece kulübüne gitti. Ömer Bayram, , Jimmy Durmaz ve Mario Lemina, kalabalık bir grupla sabaha dek eğlendi...

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