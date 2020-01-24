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  • 24.01.2020
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Kim koruyor bu eşkıyayı! Gaspçı Lemina'nın çoktan mahkemeye çıkarılması gerekirdi

Fotoğraf makinesi bir muhabirin ekmek teknesidir ve o tekne tekmelenmiştir... Muhabirimiz 'ın makinesini gasp eden Galatasaraylı futbolcu Lemina'nın çoktan mahkemeye çıkarılması gerekirdi.

Kim koruyor bu eşkıyayı!
Adına futbolcu denen ithal eşkıya sabaha kadar barda eğlenecek ve kendilerini görüntüleyen gazeteciye saldırıp makinesine el koyacak ve ortalıkta cirit atacak öyle mi? Muhabirimiz Doğan Savaş'ın makinesini gasp eden Galatasaraylı futbolcu Lemina'nın çoktan mahkemeye çıkarılması gerekirdi. Bu ülkenin yasaları milyon dolarlık etiketi var diye eşkıyalık yapan yabancı futbolcuyu mu koruyacak, mesleğini onurlu biçimde yapan ve makinası gasp edilen emekçi muhabiri mi? Böyle adamlar yargıdan muaf mı tutuluyor yoksa?

Yasaların rütbesiz bir saygınlığı varsa, sorularımıza ayna tutuyor ve cevap bekliyoruz.


Doğan Savaş






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