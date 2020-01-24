Kim koruyor bu eşkıyayı! Gaspçı Lemina'nın çoktan mahkemeye çıkarılması gerekirdi

Adına futbolcu denen ithal eşkıya sabaha kadar barda eğlenecek ve kendilerini görüntüleyen gazeteciye saldırıp makinesine el koyacak ve ortalıkta cirit atacak öyle mi? Muhabirimiz Doğan Savaş'ın makinesini gasp eden Galatasaraylı futbolcu Lemina'nın çoktan mahkemeye çıkarılması gerekirdi. Bu ülkenin yasaları milyon dolarlık etiketi var diye eşkıyalık yapan yabancı futbolcuyu mu koruyacak, mesleğini onurlu biçimde yapan ve makinası gasp edilen emekçi muhabiri mi? Böyle adamlar yargıdan muaf mı tutuluyor yoksa?
Yasaların rütbesiz bir saygınlığı varsa, sorularımıza ayna tutuyor ve cevap bekliyoruz.
Doğan Savaş
Yasaların rütbesiz bir saygınlığı varsa, sorularımıza ayna tutuyor ve cevap bekliyoruz.
Doğan Savaş
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.