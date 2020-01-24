Kim koruyor bu eşkıyayı! Gaspçı Lemina'nın çoktan mahkemeye çıkarılması gerekirdi

Yasaların rütbesiz bir saygınlığı varsa, sorularımıza ayna tutuyor ve cevap bekliyoruz.





Doğan Savaş

Adına futbolcu denen ithal eşkıya sabaha kadar barda eğlenecek ve kendilerini görüntüleyen gazeteciye saldırıp? Muhabirimiz'nın çoktan mahkemeye çıkarılması gerekirdi. Bu ülkenin yasaları milyon dolarlık etiketi var diye eşkıyalık yapan yabancı futbolcuyu mu koruyacak, mesleğini onurlu biçimde yapan ve makinası gasp edilen emekçi muhabiri mi? Böyle adamlar yargıdan muaf mı tutuluyor yoksa?