Galatasaraylı Lemina, Donk, Jimmy Durmaz ve Ömer Bayram, Ortaköy'de bulunan Blackk adlı kulüpte sabaha kadar kızlarla eğlendi. Mekandan çıkarken muhabirimiz Doğan Savaş tarafından görüntülendi.
Fotoğraflarının çekildiğini fark eden gruptan Lemina, yanındaki siyahi arkadaşı, iki minibüsünün şoförleri ve Türkçe konuşan kız arkadaşı, Doğan Savaş'ın üzerine yürüdü. Yaşanan arbedede muhabirimizin fotoğraf makinesini gasp ettiler. Savaş, olay sonrası Lemina ve arkadaşlarından şikayetçi oldu. Skandallar bununla da bitmedi.
Lüks cipten inen kadın, muhabirimizin elinden cep telefonunu almaya çalıştı.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, futbolcularının skandalına tepki göstereceği yerde, gazetemize ahlaksız bir teklifte bulunmayı tercih etti. Cengiz, "Kırılan fotoğraf makinesinin yenisini alalım" dedi. Gaspın üzerini bu kadar basit şekilde kapatabileceğini düşünen Cengiz'e nacizane tavsiyemiz. Mahkemede görüşürüz. Galatasaray yöneticisi Abdürrahim Albayrak da muhabirimizi aynı ahlaksız teklifte bulunmuştu.
Fatih Terim, gaspçı futbolcusı Lemina ve olayın içinde olan Donk, Durmaz ve Ömer Bayram'a ses çıkarmadı.
TAKVİM MAGAZİN MÜDÜRÜ - ÖZGE GÜRCAN
Tüm Türkiye iki gündür, muhabirimiz Doğan Savaş'ın Galatasaray'dan milyonlarca lirayı cebine indiren Mario Lemina tarafından gasp edilmesini konuşuyor. Ekmek parasını elindeki fotoğraf makinesiyle kazanan emekçi muhabirimizin, sabaha karşı 05.00'te 5 kişi tarafından abluka altına alınmasıyla yaşadığı korkuyu anlatmaya bile gerek yok. Aradan bu kadar saat geçti, Galatasaray Kulübü adına Doğan Savaş'tan özür dileyen tek bir kişi yok. Galatasaraylı yöneticiler; sabaha karşı eğlendiği gece kulübü çıkışında emekçi muhabirimize korku dolu anlar yaşatıp fotoğraf makinesine el koyan Lemina'nın arkasında durmaya devam etsin. Ama unutmasınlar ki; Turkuvaz Medya Grubu, adalet ve elini vicdanına koyan tüm takım taraftarları gecenin soğuğunda görevini yapmaya çalışırken bu korkuyu yaşayan Doğan'ın yanında...
TAKVİM SPOR MÜDÜRÜ - TUNÇ ÖZGEN
Galatasaraylı bir futbolcu sabaha karşı magazin muhabirimiz Doğan Savaş'a saldırıp zorla fotoğraf makinesini alıyor. Resmen gasp ediyor. Üstelik körkütük sarhoş... İşin en acı tarafı Galatasaray Yönetimi'nden Allah'ın bir kulu arayıp özür dilemiyor. Abdürrahim Albayrak muhabirimizi arayıp, "Kaç paraysa verelim" diyebiliyor. Bu küstahlık yetmezmiş gibi bir de karakola gidip yalan beyanda bulunuyorlar. Maalesef eski yönetici nezaketi şu anda görevde olan Galatasaray Yönetimi'nde yok. Biz Turkuvaz Medya olarak sonuna kadar bu işin peşinde olacağız. Bu ülkede adalet var, hukuk var. Burası dağ başı değil. Galatasaray Yönetimi yönetim olsa, sabahın 5 buçuğunda orada olan oyuncusunu korumaz, kadro dışı bırakır. "Orada o saatte ne işin var" derdi.
Muhabirimize saldıran zorbalarla mahkemede hesaplaşacağız.
DİSKETİ ÇALDILAR
Galatasaray'ın gaspçı futbolcularının gasp edip parçaladıkları fotoğraf makinesi, kulüp tarafından karakola teslim edildi...
Ancak bir eksikle. Fotoğraf makinesinin disketini çalan hırsızlar, bu olayın bu kadar basit olmadığını hala anlamadılar.
Galatasaray yönetimi, dürüstlükten dem vururken hırsız futbolcularına karşı 3 maymunu oynadı. Futbolcularının yaptıklarına "Görmedim, duymadım, bilmiyorum" diyen Galatasaray yönetimi, futbolcularının parçaladığı fotoğraf makinesini dün karakola teslim etti. Ancak "huylu huyundan vazgeçmez" misali, teslim ettikleri fotoğraf makinesinin disketini çalarak...
Karakol, gasp dosyasını dün savcılığa gönderdi.
İŞTE O MADDE
TCK'nın 148'inci ve 150'nci maddesine göre, gece işlenen gasp suçlarına 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilir...
Twitter;
Terim, Felipe Melo'nun Albert Riera'yı dövmesine bile ses etmemişti. Terim şampiyonluk için her skandala sessiz kalır.
Cengiz efendi, neredesin? Neden sesin çıkmıyor.
Fenerbahçeli Vedat'ı eleştiren sayın Terim, Lemina'nın ahlaksızlığına neden ses çıkarmıyorsun.
Galatasaray'ı kimler yönetiyor arkadaş? Liseliler nerede?
Doğan Savaş yanındayız. Lemina denen futbolcu bozuntusu Türkiye'de olduğunu anlayacak.
Fotoğraflarının çekildiğini fark eden gruptan Lemina, yanındaki siyahi arkadaşı, iki minibüsünün şoförleri ve Türkçe konuşan kız arkadaşı, Doğan Savaş'ın üzerine yürüdü. Yaşanan arbedede muhabirimizin fotoğraf makinesini gasp ettiler. Savaş, olay sonrası Lemina ve arkadaşlarından şikayetçi oldu. Skandallar bununla da bitmedi.
Lüks cipten inen kadın, muhabirimizin elinden cep telefonunu almaya çalıştı.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, futbolcularının skandalına tepki göstereceği yerde, gazetemize ahlaksız bir teklifte bulunmayı tercih etti. Cengiz, "Kırılan fotoğraf makinesinin yenisini alalım" dedi. Gaspın üzerini bu kadar basit şekilde kapatabileceğini düşünen Cengiz'e nacizane tavsiyemiz. Mahkemede görüşürüz. Galatasaray yöneticisi Abdürrahim Albayrak da muhabirimizi aynı ahlaksız teklifte bulunmuştu.
Fatih Terim, gaspçı futbolcusı Lemina ve olayın içinde olan Donk, Durmaz ve Ömer Bayram'a ses çıkarmadı.
TAKVİM MAGAZİN MÜDÜRÜ - ÖZGE GÜRCAN
Tüm Türkiye iki gündür, muhabirimiz Doğan Savaş'ın Galatasaray'dan milyonlarca lirayı cebine indiren Mario Lemina tarafından gasp edilmesini konuşuyor. Ekmek parasını elindeki fotoğraf makinesiyle kazanan emekçi muhabirimizin, sabaha karşı 05.00'te 5 kişi tarafından abluka altına alınmasıyla yaşadığı korkuyu anlatmaya bile gerek yok. Aradan bu kadar saat geçti, Galatasaray Kulübü adına Doğan Savaş'tan özür dileyen tek bir kişi yok. Galatasaraylı yöneticiler; sabaha karşı eğlendiği gece kulübü çıkışında emekçi muhabirimize korku dolu anlar yaşatıp fotoğraf makinesine el koyan Lemina'nın arkasında durmaya devam etsin. Ama unutmasınlar ki; Turkuvaz Medya Grubu, adalet ve elini vicdanına koyan tüm takım taraftarları gecenin soğuğunda görevini yapmaya çalışırken bu korkuyu yaşayan Doğan'ın yanında...
TAKVİM SPOR MÜDÜRÜ - TUNÇ ÖZGEN
Galatasaraylı bir futbolcu sabaha karşı magazin muhabirimiz Doğan Savaş'a saldırıp zorla fotoğraf makinesini alıyor. Resmen gasp ediyor. Üstelik körkütük sarhoş... İşin en acı tarafı Galatasaray Yönetimi'nden Allah'ın bir kulu arayıp özür dilemiyor. Abdürrahim Albayrak muhabirimizi arayıp, "Kaç paraysa verelim" diyebiliyor. Bu küstahlık yetmezmiş gibi bir de karakola gidip yalan beyanda bulunuyorlar. Maalesef eski yönetici nezaketi şu anda görevde olan Galatasaray Yönetimi'nde yok. Biz Turkuvaz Medya olarak sonuna kadar bu işin peşinde olacağız. Bu ülkede adalet var, hukuk var. Burası dağ başı değil. Galatasaray Yönetimi yönetim olsa, sabahın 5 buçuğunda orada olan oyuncusunu korumaz, kadro dışı bırakır. "Orada o saatte ne işin var" derdi.
Muhabirimize saldıran zorbalarla mahkemede hesaplaşacağız.
DİSKETİ ÇALDILAR
Galatasaray'ın gaspçı futbolcularının gasp edip parçaladıkları fotoğraf makinesi, kulüp tarafından karakola teslim edildi...
Ancak bir eksikle. Fotoğraf makinesinin disketini çalan hırsızlar, bu olayın bu kadar basit olmadığını hala anlamadılar.
Galatasaray yönetimi, dürüstlükten dem vururken hırsız futbolcularına karşı 3 maymunu oynadı. Futbolcularının yaptıklarına "Görmedim, duymadım, bilmiyorum" diyen Galatasaray yönetimi, futbolcularının parçaladığı fotoğraf makinesini dün karakola teslim etti. Ancak "huylu huyundan vazgeçmez" misali, teslim ettikleri fotoğraf makinesinin disketini çalarak...
Karakol, gasp dosyasını dün savcılığa gönderdi.
İŞTE O MADDE
TCK'nın 148'inci ve 150'nci maddesine göre, gece işlenen gasp suçlarına 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilir...
Twitter;
Terim, Felipe Melo'nun Albert Riera'yı dövmesine bile ses etmemişti. Terim şampiyonluk için her skandala sessiz kalır.
Cengiz efendi, neredesin? Neden sesin çıkmıyor.
Fenerbahçeli Vedat'ı eleştiren sayın Terim, Lemina'nın ahlaksızlığına neden ses çıkarmıyorsun.
Galatasaray'ı kimler yönetiyor arkadaş? Liseliler nerede?
Doğan Savaş yanındayız. Lemina denen futbolcu bozuntusu Türkiye'de olduğunu anlayacak.
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