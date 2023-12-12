2 Ocak okullar tatil mi? 2 Ocak Salı günü ders var mı? 2 Ocak günü resmi tatil mi? 2024 Resmi tatiller belli oldu! Yılbaşı, bayram...

''2 Ocak okullar tatil mi? 2 Ocak Salı günü ders var mı? 2 Ocak günü resmi tatil mi?'' soruları öğrenci ve velileri tarafından araştırılıyor. Bu yıl 1 Ocak Pazartesi gününe geliyor. Böylelikle hem çalışanlar hem de öğrenciler hafta sonuyla birlikte toplam 3 gün tatil yapma fırsatı bulacak. Peki 2 Ocak için 'tatil' duyurusu var mı? İşte yanıtı...
2 OCAK 2024 SALI GÜNÜ OKUL VAR MI, TATİL Mİ, DERS İŞLENECEK Mİ?
1 Ocak resmi tatillerimiz arasında yer aldığından her yıl okullar tatil oluyor. Ancak 2 Ocak için böyle bir durum söz konusu değil. Buna göre 2 Ocak 2024 Salı günü resmi tatil olmadığından dolayı okullar açık olacak ve öğrenciler tam gün ders görecek.
2024 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ
1 Ocak Yılbaşı
9 Nisan Ramazan Bayramı Arifesi
10 Nisan Ramazan Bayramı 1.gün
11 Nisan Ramazan Bayramı 2.gün
12 Nisan Ramazan Bayramı 3.gün