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2 Ocak okullar tatil mi? 2 Ocak Salı günü ders var mı? 2 Ocak günü resmi tatil mi? 2024 Resmi tatiller belli oldu! Yılbaşı, bayram...

Yılbaşı yaklaşırken okulların durumu ve resmi tatiller hakkında araştırmalar hızlandı. 1 Ocak her yıl resmi tatil olarak kutlanıyor. Dolayısıyla okullar kapalı oluyor, çalışanlar da 1 gün tatil yapıyor. Bu noktada gözler 1 Ocak tarihine çevrildi. Peki 2 Ocak okullar tatil mi? 2 Ocak Salı günü ders var mı? 2 Ocak günü resmi tatil mi? İşte 2024 Resmi tatiller...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Aralık 2023, 11:57 Güncelleme 12 Aralık 2023, 12:05
2 Ocak okullar tatil mi? 2 Ocak Salı günü ders var mı? 2 Ocak günü resmi tatil mi? 2024 Resmi tatiller belli oldu! Yılbaşı, bayram...

''2 Ocak okullar tatil mi? 2 Ocak Salı günü ders var mı? 2 Ocak günü resmi tatil mi?'' soruları öğrenci ve velileri tarafından araştırılıyor. Bu yıl 1 Ocak Pazartesi gününe geliyor. Böylelikle hem çalışanlar hem de öğrenciler hafta sonuyla birlikte toplam 3 gün tatil yapma fırsatı bulacak. Peki 2 Ocak için 'tatil' duyurusu var mı? İşte yanıtı...

2 OCAK 2024 SALI GÜNÜ OKUL VAR MI, TATİL Mİ, DERS İŞLENECEK Mİ?

1 Ocak resmi tatillerimiz arasında yer aldığından her yıl okullar tatil oluyor. Ancak 2 Ocak için böyle bir durum söz konusu değil. Buna göre 2 Ocak 2024 Salı günü resmi tatil olmadığından dolayı okullar açık olacak ve öğrenciler tam gün ders görecek.

2024 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

1 Ocak Yılbaşı
9 Nisan Ramazan Bayramı Arifesi
10 Nisan Ramazan Bayramı 1.gün
11 Nisan Ramazan Bayramı 2.gün
12 Nisan Ramazan Bayramı 3.gün

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran Kurban Bayramı Arifesi
16 Haziran Kurban Bayramı 1.gün
17 Haziran Kurban Bayramı 2.gün

18 Haziran Kurban Bayramı 3.gün
19 Haziran Kurban Bayramı 4.gün
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü
30 Ağustos Zafer Bayramı
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
31 Aralık Yılbaşı gecesi

Not: Arifeler öğleden sonra tatildir.

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