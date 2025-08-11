Son Dakika
Flash Haber TV satışa çıkarıldı! TMSF ihale tarihi açıkladı Rezan Epözdemir'in "Ver euroları çözelim işini" düzeni! Mafya ile karanlık ilişki: "Makaroncu" savcının UYAP'ını casusluk için mi kullandı? Balıkesir Sındırgı'da kaç hasarlı bina var? Bakan Kurum açıkladı: "Vatandaşımızın yanında olacağız" Danla Biliç'e saldıran Berk Çetin hakkında 1 yıl 6 aya kadar hapis istemi Fatih Altaylı hakkında "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla soruşturma açıldı Avustralya, Filistin devletini tanıyacaklarını açıkladı: "İki devletli çözüm insanlığın umududur" Depremde hayatını kaybeden Nihat Önbaş'ın ünlü oyuncu Eylül Tumbar'ın amcası olduğu ortaya çıktı
PODCAST CANLI YAYIN

İsrailli eski istihbaratçıdan Tel Aviv’e Türkiye uyarısı: Erdoğan oyun oynamıyor

İsrail basınında gündem yine Türkiye. İsrailli eski istihbarat subayı Amit Yagur, Maariv gazetesine “Erdoğan oyun oynamıyor ve İsrail’in ‘Yeni Orta Doğu’ hayalini bitiriyor” başlıklı bir köşe yazısı yazdı. İsrail Gazze’ye saldırırken Türkiye’nin Orta Doğu, Kafkasya ve Afrika’da sessizce kazandığını belirten Yagur, Tel Aviv’i açıkça Ankara’ya karşı uyardı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İsrailli eski istihbaratçıdan Tel Aviv’e Türkiye uyarısı: Erdoğan oyun oynamıyor

İsrail basınında gündem Türkiye olmaya devam ediyor. Maariv gazetesinde İsrailli eski istihbarat subayı Amit Yagur imzasıyla "Erdoğan oyun oynamıyor ve İsrail'in 'Yeni Orta Doğu' hayalini bitiriyor" başlıklı bir köşe yazısı yayımladı.

Maariv, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüMaariv, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

İSRAİLLİ ESKİ SUBAY YAZDI: "TÜRKİYE SESSİZCE KAZANIYOR"

Yagur Tel Aviv'e açıkça Türkiye uyarısında bulundu ve "İsrail Gazze'de 'zamanı oyalarken' Türkiye sessizce savaşın en büyük kazananı haline gelebilir. Biz burada hiçbir zaman çift taraflı oyun oynamayı bilemedik, oysa Türkiye bu konuda en başarılı olanlardan." ifadelerini kullandı.

İsrail'in ana odağının Gazze ve Hamas olduğunu belirten Yagur, aslında şu iki sorunun sorulması gerektiğini yazdı:

  • Neden düşmanın sinir merkezi olan Gazze kenti, düşmanınızın sinir merkezine yönelik harekâtı zorunlu kılan tüm askeri savaş doktrini kurallarına aykırı olarak hâlâ bir "şehir" gibi işlev görüyor?
  • Şimdiye kadar neden askeri çabaya paralel olarak hem Hamas'a baskı aracı hem de sivilleri çatışma bölgesinden çıkarmak amacıyla Gazze halkının fiziksel olarak tahliyesi yönünde bir girişimde bulunulmadı?

Orta Asya'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a, oradan da Avrupa'ya açılan, Türkiye'ye uzanan Kuzey Ekonomik Koridoru; MaarivOrta Asya'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a, oradan da Avrupa'ya açılan, Türkiye'ye uzanan Kuzey Ekonomik Koridoru; Maariv

TEL AVİV'E TÜRKİYE'Yİ İŞARET ETTİ

Tel Aviv Gazze ile ilgilenirken İsrail'i büyük ölçüde rahatsız etmesi gereken, uzun vadeli gelişmeler yaşandığını belirten Yagur, "Orta Doğu'da, savaşın ertesi günü oluşacak yeni bölgesel düzenin nasıl görüneceği konusunda İsrail'i çok yakından ilgilendirmesi gereken uzun vadeli stratejik gelişmeler yaşanıyor. Bu alanda, şu ana kadar İsrail'in zararına asıl kazanan bir ülke var: Türkiye." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE EN BAŞARILI ÜLKELERDEN"

İsrail'in hiçbir zaman çift taraflı oyun oynamayı bilemediğini, Türkiye'nin ise bu konuda en başarılı ülkelerden biri olduğunu belirten Yagur, şu ifadeleri kullandı:

Bir yandan Müslüman Kardeşler ideolojisine sahip radikal dinî bir yönetim; Mısır ve Ürdün'den kaçan Müslüman Kardeşler üyelerine ve yurt dışındaki Hamas'a (Katar'la birlikte) ev sahipliği yapıyor. Öte yandan NATO üyesi bir ülke olarak şaşırtıcı biçimde bölgesel danışman rolünü üstlenip ABD'deki Trump yönetimi için adeta bir dayanak konumuna geldi.

"TÜRKİYE İSRAİL ALEYHİNE GÜÇLENİYOR"

Açıkça "Türkiye İsrail aleyhine güçleniyor" diyen Yagur, Ankara'nın hamlelerini şöyle anlattı:

Orta Doğu'nun kuzey ekonomik koridorunun (Türkiye'nin doğudan Avrupa'ya ekonomik çıkış kapısı olduğu) güney ekonomik koridoru (IMEC – burada İsrail doğudan Avrupa'ya ekonomik çıkış kapısıdır) pahasına kurulması. Hafta sonunda, Azerbaycan ile Ermenistan arasında ABD arabuluculuğunda tarihi bir barış anlaşması (!) imzalandı.

"Anlaşma, ABD öncülüğünde, Ermenistan topraklarında 32 kilometre uzunluğundaki Zengezur Koridoru üzerinden (uluslararası ticaret için "Trump Ticareti Koridoru" olarak adlandırılacak) son derece stratejik bir ticaret yolunu resmileştiriyor. Bu, Rusya'yı ciddi şekilde zayıflatıyor, Avrupa'ya bağlanmak isteyen Çin'in "Kuşak ve Yol" girişimini engelliyor ve Orta Asya'yı ticaret ve iş açısından ilk kez Türkiye'ye bağlıyor. Türk yetkililer, Ermenistan'ı Türkiye ile Orta Asya'yı birbirine bağlayacak ekonomik koridorun kritik bir halkası olarak görüyor ve Türk şirketleri şimdiden Ermenistan'daki projelere göz dikmiş durumda."

Doğu Asya'dan Hindistan ve Suudi Arabistan'a ve oradan da Avrupa'ya açılan kapı olarak İsrail'e uzanan Güney Ekonomik Koridoru, MaarivDoğu Asya'dan Hindistan ve Suudi Arabistan'a ve oradan da Avrupa'ya açılan kapı olarak İsrail'e uzanan Güney Ekonomik Koridoru, Maariv

SURİYE, KAFKASYA, AFRİKA'DA TÜRKİYE

Türkiye'nin Suriye'de sivil ve askeri himayesini sürdürdüğünü yazan Yagur, "Geçtiğimiz hafta Suriye Ekonomi Bakanı Türkiye'yi ziyaret ederek Türkiye ile bir dizi mutabakat zaptı imzaladı. Askeri danışmanlık ve eğitimin yanı sıra, Suriye hükümeti Şam'da yeni bir havalimanı ve yeni bir metro sistemi de dahil olmak üzere 14 milyar dolar değerinde bir dizi yeni altyapı projesine imza attı" dedi.

"Türkiye Afrika Boynuzu'ndaki stratejik su yolu üzerindeki kontrolünü derinleştiriyor" diyen Yagur, "Geçtiğimiz ay, Somali ile askeri iş birliğini güçlendirmek, kapasite geliştirmek ve limanlara destek olmak için anlaşmalar imzaladı. Somaliland ile mevcut çatışma ve İsrail ile ABD'nin Somaliland'ı Somali'den ayrı bir devlet olarak tanıma potansiyeli nedeniyle, Türkiye ile rekabet açık ve gözle görülür hale geldi" ifadelerini kullandı.

Yagur son olarak İsrail Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ederken Türkiye'nin Orta Doğu, Kafkasya ve Afrika'da her geçen gün daha da güçlendiğini işaret etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Rezan Epözdemir'in "Ver euroları çözelim işini" düzeni! Mafya ile karanlık ilişki: "Makaroncu" savcının UYAP'ını casusluk için mi kullandı?
AFAD açıkladı: Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem! 1 kişi hayatını kaybetti | Hasar tespit çalışması başladı
CHP-CIA-MOSSAD masasının baş aktörüydü! Rezan Epözdemir gözaltı süreci uzatıldı | Futboldan siyasete FETÖ'den İsrail'e kirli temaslar
Kabine Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Masaya hangi konular yatırılacak? Terörsüz Türkiye, Azerbaycan-Ermenistan anlaşması...
Alaska’da Zelenskiy ikilemi! Putin-Trump zirvesine katılacak mı? JD Vance’ten açıklama
İsrail’den “Gazze’nin sesine suikast! Aylardır tehdit ediyorlardı: Gazeteci Enes El Şerif ve 4 muhabir öldürüldü | İşte şehit gazetecinin vasiyeti
Fenerbahçe'den orta sahaya süper yıldız!
İlk teklif bu hafta geliyor! Memur ve emekli için pazarlık zamanı
Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz'den evlatlarına sitem: "Barışmazlarsa mezarıma gelmesinler"
Fatih Tekke kararını verdi! Trabzonspor'un ilk maçtaki 11'i netleşti
İstanbul ve çevresini kavuracak yeni sıcaklıklar geliyor! 3 günlük fırtına kapıda: Hangi şehirler etkilenecek? 4 ila 7 derece...
Şener Üşümezsoy TAKVİM’e anlatmıştı! Balıkesir depremi sonrası yeniden gündem oldu: "1737'de kırılmış ondan beri bekliyoruz"
Depremde hayatını kaybeden Nihat Önbaş'ın ünlü oyuncu Eylül Tumbar'ın amcası olduğu ortaya çıktı
Balıkesir'de deprem sonrası yıkılan binanın önceki haline TAKVİM ulaştı! Pideciden eczaneye: Binada "kolon kesildi" şüphesi
SSK ve BAĞ-KUR emeklisine ikramiye gibi 30 bin TL ödeme: Çift promosyon fırsatı doğdu! 16.881-19.999 TL arası maaş alan...
Terörsüz Türkiye süreci ne zaman selamete erecek? Bahçeli o tarihi işaret etti: PKK'nın silah yakması için ne dedi?
Kim Milyoner Olmak İster'de 300 bin TL'lik Yeşilçam sorusu! "Hangisi Kemal Sunal ve Şener Şen'in birlikte rol aldıkları ilk filmdir?"
İhanetin 'CIA'sal ayağı çözülüyor! Rezan Epözdemir gözaltına alındı ses Rubin'den geldi: "Erdoğan Gülencileri hapse atıyor"
Ahmet Minguzzi'nin yakın arkadaşından acı haber: Efe Erdem Sevinç girdiği denizde hayatını kaybetti | Yasemin Minguzzi: "Yandım oğlum yandım..."
Oscar ödüllü oyuncu ilk kez açıkladı: Boşandığım gün Trump’tan çıkma teklifi aldım