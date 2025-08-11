İsrailli eski istihbaratçıdan Tel Aviv’e Türkiye uyarısı: Erdoğan oyun oynamıyor

İsrail basınında gündem Türkiye olmaya devam ediyor. Maariv gazetesinde İsrailli eski istihbarat subayı Amit Yagur imzasıyla "Erdoğan oyun oynamıyor ve İsrail'in 'Yeni Orta Doğu' hayalini bitiriyor" başlıklı bir köşe yazısı yayımladı.

İsrail 'in ana odağının Gazze ve Hamas olduğunu belirten Yagur, aslında şu iki sorunun sorulması gerektiğini yazdı:

Yagur Tel Aviv'e açıkça Türkiye uyarısında bulundu ve "İsrail Gazze'de 'zamanı oyalarken' Türkiye sessizce savaşın en büyük kazananı haline gelebilir. Biz burada hiçbir zaman çift taraflı oyun oynamayı bilemedik, oysa Türkiye bu konuda en başarılı olanlardan." ifadelerini kullandı.

Orta Asya'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a, oradan da Avrupa'ya açılan, Türkiye'ye uzanan Kuzey Ekonomik Koridoru; Maariv

TEL AVİV'E TÜRKİYE'Yİ İŞARET ETTİ

Tel Aviv Gazze ile ilgilenirken İsrail'i büyük ölçüde rahatsız etmesi gereken, uzun vadeli gelişmeler yaşandığını belirten Yagur, "Orta Doğu'da, savaşın ertesi günü oluşacak yeni bölgesel düzenin nasıl görüneceği konusunda İsrail'i çok yakından ilgilendirmesi gereken uzun vadeli stratejik gelişmeler yaşanıyor. Bu alanda, şu ana kadar İsrail'in zararına asıl kazanan bir ülke var: Türkiye." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE EN BAŞARILI ÜLKELERDEN"

İsrail'in hiçbir zaman çift taraflı oyun oynamayı bilemediğini, Türkiye'nin ise bu konuda en başarılı ülkelerden biri olduğunu belirten Yagur, şu ifadeleri kullandı:

Bir yandan Müslüman Kardeşler ideolojisine sahip radikal dinî bir yönetim; Mısır ve Ürdün'den kaçan Müslüman Kardeşler üyelerine ve yurt dışındaki Hamas'a (Katar'la birlikte) ev sahipliği yapıyor. Öte yandan NATO üyesi bir ülke olarak şaşırtıcı biçimde bölgesel danışman rolünü üstlenip ABD'deki Trump yönetimi için adeta bir dayanak konumuna geldi.

"TÜRKİYE İSRAİL ALEYHİNE GÜÇLENİYOR"

Açıkça "Türkiye İsrail aleyhine güçleniyor" diyen Yagur, Ankara'nın hamlelerini şöyle anlattı:

Orta Doğu'nun kuzey ekonomik koridorunun (Türkiye'nin doğudan Avrupa'ya ekonomik çıkış kapısı olduğu) güney ekonomik koridoru (IMEC – burada İsrail doğudan Avrupa'ya ekonomik çıkış kapısıdır) pahasına kurulması. Hafta sonunda, Azerbaycan ile Ermenistan arasında ABD arabuluculuğunda tarihi bir barış anlaşması (!) imzalandı.

"Anlaşma, ABD öncülüğünde, Ermenistan topraklarında 32 kilometre uzunluğundaki Zengezur Koridoru üzerinden (uluslararası ticaret için "Trump Ticareti Koridoru" olarak adlandırılacak) son derece stratejik bir ticaret yolunu resmileştiriyor. Bu, Rusya'yı ciddi şekilde zayıflatıyor, Avrupa'ya bağlanmak isteyen Çin'in "Kuşak ve Yol" girişimini engelliyor ve Orta Asya'yı ticaret ve iş açısından ilk kez Türkiye'ye bağlıyor. Türk yetkililer, Ermenistan'ı Türkiye ile Orta Asya'yı birbirine bağlayacak ekonomik koridorun kritik bir halkası olarak görüyor ve Türk şirketleri şimdiden Ermenistan'daki projelere göz dikmiş durumda."