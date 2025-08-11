İstanbul ve çevresini kavuracak yeni sıcaklıklar geliyor! 3 günlük fırtına kapıda: Hangi şehirler etkilenecek? 4 ila 7 derece...

Doğu'da Yağış, Diğer Bölgelerde Açık Hava

Yapılan son değerlendirmelere göre bu hafta Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kars, Ardahan ve Erzurum'un doğusunda yağış bekleniyor. Yurdun diğer bölgelerinde ise yağış görülmeyecek. Az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.