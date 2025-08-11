İstanbul ve çevresini kavuracak yeni sıcaklıklar geliyor! 3 günlük fırtına kapıda: Hangi şehirler etkilenecek? 4 ila 7 derece...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Türkiye genelinde etkili olacak yeni bir sıcak hava dalgası için uyarıda bulundu. Tahminlere göre Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Ege bölgelerinde hava sıcaklıkları 44 dereceye kadar yükselecek. MGM verilerine göre yüksek sıcaklıkların yanı sıra bazı illerde sağanak yağış ve sel tehlikesi de bekleniyor. Peki İstanbul'da bu hafta hava nasıl olacak? Rekor sıcaklıklar geri mi dönüyor? İşte yeni hava durumu raporu!
