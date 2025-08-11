Kadraj Galeri Kadraj İkon İstanbul ve çevresini kavuracak yeni sıcaklıklar geliyor! 3 günlük fırtına kapıda: Hangi şehirler etkilenecek? 4 ila 7 derece...

İstanbul ve çevresini kavuracak yeni sıcaklıklar geliyor! 3 günlük fırtına kapıda: Hangi şehirler etkilenecek? 4 ila 7 derece...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Türkiye genelinde etkili olacak yeni bir sıcak hava dalgası için uyarıda bulundu. Tahminlere göre Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Ege bölgelerinde hava sıcaklıkları 44 dereceye kadar yükselecek. MGM verilerine göre yüksek sıcaklıkların yanı sıra bazı illerde sağanak yağış ve sel tehlikesi de bekleniyor. Peki İstanbul'da bu hafta hava nasıl olacak? Rekor sıcaklıklar geri mi dönüyor? İşte yeni hava durumu raporu!

Giriş Tarihi: 11.08.2025 07:15
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu haftaya ilişkin hava tahminlerini paylaştı. Peki bu hafta hava nasıl olacak? İşte uzman yorumları ve MGM hava durumu raporu!

Doğu'da Yağış, Diğer Bölgelerde Açık Hava

Yapılan son değerlendirmelere göre bu hafta Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kars, Ardahan ve Erzurum'un doğusunda yağış bekleniyor. Yurdun diğer bölgelerinde ise yağış görülmeyecek. Az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Güney ve Batı'da Sıcaklık Rekorları

Hava sıcaklıklarının özellikle güney ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini vurgulayan Macit, "Önümüzdeki hafta boyunca da sıcaklıklar böyle devam edecek. Çarşamba günü yurdun kuzeybatı kesimlerinde sıcaklıklar azalacak ve mevsim normalleri civarına düşecek." dedi.

Macit, güney kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde seyredeceğini belirterek vatandaşları uyardı: "Güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın."

Kuzey Ege'de Fırtına Tehlikesi

Hava tahmin uzmanı, yurdun kuzeybatı kesimleri ve Kuzey Ege'de önümüzdeki üç gün boyunca fırtına beklendiğini bildirdi. Fırtınanın ulaşımda aksamalara neden olabileceğini ifade etti.