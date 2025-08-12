Borsa’da temettü heyecanı! 2 şirket kararını duyurdu

Kararlar, yatırımcıların temettü beklentilerini netleştirirken, ödeme takvimi ve tutarlar da belli oldu.

KARSAN OTOMOTİV TEMETTÜ DAĞITMAYACAK

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KARSN), 2025 yılına ilişkin genel kurul kararına göre bu yıl kâr payı dağıtımı yapmayacağını duyurdu. Şirket, hem brüt hem de net temettü tutarını "dağıtmayacak" olarak açıkladı. Temettü ödemesi için herhangi bir tarih belirlenmedi.

DOĞAN HOLDİNG'TEN 1 EYLÜL'DE ÖDEME

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL) ise yatırımcılarını sevindiren bir karar aldı. Şirket, hisse başına brüt 0,30 TL, net 0,2598398 TL temettü ödeyeceğini açıkladı. Ödeme tarihi olarak 1 Eylül 2025 belirlendi. Bu gelişme, DOHOL hissedarlarının kısa vadeli nakit akış beklentilerini güçlendirdi.