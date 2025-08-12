SON DAKİKA
Borsa’da temettü heyecanı! 2 şirket kararını duyurdu

Borsa İstanbul’da işlem gören iki halka açık şirket, 12 Ağustos 2025 Salı günü Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptıkları bildirimlerle temettü politikaları ve dağıtım kararlarını yatırımcılarıyla paylaştı.

Giriş Tarihi :12 Ağustos 2025 , 22:47
Kararlar, yatırımcıların temettü beklentilerini netleştirirken, ödeme takvimi ve tutarlar da belli oldu.

KARSAN OTOMOTİV TEMETTÜ DAĞITMAYACAK

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KARSN), 2025 yılına ilişkin genel kurul kararına göre bu yıl kâr payı dağıtımı yapmayacağını duyurdu. Şirket, hem brüt hem de net temettü tutarını "dağıtmayacak" olarak açıkladı. Temettü ödemesi için herhangi bir tarih belirlenmedi.

DOĞAN HOLDİNG'TEN 1 EYLÜL'DE ÖDEME

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL) ise yatırımcılarını sevindiren bir karar aldı. Şirket, hisse başına brüt 0,30 TL, net 0,2598398 TL temettü ödeyeceğini açıkladı. Ödeme tarihi olarak 1 Eylül 2025 belirlendi. Bu gelişme, DOHOL hissedarlarının kısa vadeli nakit akış beklentilerini güçlendirdi.

TEMETTÜ KARARLARI TABLOSU

Şirket Adı Karar Tanımı Hisse Başı Temettü (Brüt) Hisse Başı Temettü (Net) Temettü Tarihi
Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KARSN) Genel Kurul Kararı Dağıtmayacak Dağıtmayacak
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL) Temettü Tarihi Açıklandı 0,30 TL 0,2598398 TL 1 Eylül 2025

Borsa yatırımcıları, şirketlerin temettü politikalarının hisse değerleri ve yatırım stratejileri üzerinde etkili olabileceğini hatırlatıyor. Özellikle nakit temettü ödemeleri, yatırımcıların portföy yönetiminde önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

