Borsa’da temettü heyecanı! 2 şirket kararını duyurdu

Kararlar, yatırımcıların temettü beklentilerini netleştirirken, ödeme takvimi ve tutarlar da belli oldu.
Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KARSN), 2025 yılına ilişkin genel kurul kararına göre bu yıl kâr payı dağıtımı yapmayacağını duyurdu. Şirket, hem brüt hem de net temettü tutarını "dağıtmayacak" olarak açıkladı. Temettü ödemesi için herhangi bir tarih belirlenmedi.
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL) ise yatırımcılarını sevindiren bir karar aldı. Şirket, hisse başına brüt 0,30 TL, net 0,2598398 TL temettü ödeyeceğini açıkladı. Ödeme tarihi olarak 1 Eylül 2025 belirlendi. Bu gelişme, DOHOL hissedarlarının kısa vadeli nakit akış beklentilerini güçlendirdi.
|Şirket Adı
|Karar Tanımı
|Hisse Başı Temettü (Brüt)
|Hisse Başı Temettü (Net)
|Temettü Tarihi
|Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KARSN)
|Genel Kurul Kararı
|Dağıtmayacak
|Dağıtmayacak
|—
|Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL)
|Temettü Tarihi Açıklandı
|0,30 TL
|0,2598398 TL
|1 Eylül 2025
Borsa yatırımcıları, şirketlerin temettü politikalarının hisse değerleri ve yatırım stratejileri üzerinde etkili olabileceğini hatırlatıyor. Özellikle nakit temettü ödemeleri, yatırımcıların portföy yönetiminde önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.