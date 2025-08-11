SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Gayrimenkul sertifikasında Damla Kent projesine rekor talep! Bakan Kurum rakamları açıkladı: DMLKT borsada ne zaman ilem görecek?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut GYO güvencesi ve gayrimenkul sertifikası yöntemiyle halka arzı tamamlanan Damla Kent Projesi'nin 27,3 milyar lira ile beklenenden yaklaşık 2 kat fazla talebe ulaştı. Rakamları açıklayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bu talep küçük tasarrufların güvenle büyük yatırımlara dönüşmesinin en güçlü göstergesidir" dedi. Öte yandan gayrimenkul sertifikaları 14 Ağustos 2025'ten itibaren Borsa İstanbul'da "DMLKT" koduya işlem görecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Ağustos 2025 , 13:38 Güncelleme Tarihi :11 Ağustos 2025 , 13:51
Gayrimenkul sertifikasında Damla Kent projesine rekor talep! Bakan Kurum rakamları açıkladı: DMLKT borsada ne zaman ilem görecek?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut GYO işbirliğiyle hayata geçirilen "Gayrimenkul Sertifikası" uygulamasında Damla Kent projesi için talep toplama süreci sona erdi.

Projenin gayrimenkul sertifikaları 14 Ağustos 2025'ten itibaren Borsa İstanbul'da "DMLKT" koduya işlem görmeye başlayacak.

Gayrimenkul sertifikasında beklenenden yaklaşık 2 kat fazla, 27,3 milyar liralık rekor talebe ulaşıldıGayrimenkul sertifikasında beklenenden yaklaşık 2 kat fazla, 27,3 milyar liralık rekor talebe ulaşıldı

REKOR TALEP

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gayrimenkul sertifikası yöntemiyle halka arzı tamamlanan Damla Kent Projesi'ne ilişkin, "Beklenenden yaklaşık 2 kat fazla, 27,3 milyar liralık rekor talebe ulaştık. Bu talep küçük tasarrufların güvenle büyük yatırımlara dönüşmesinin en güçlü göstergesidir" dedi.

Gayrimenkul sertifikasında beklenenden yaklaşık 2 kat fazla, 27,3 milyar liralık rekor talebe ulaşıldıGayrimenkul sertifikasında beklenenden yaklaşık 2 kat fazla, 27,3 milyar liralık rekor talebe ulaşıldı

Bakan Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut GYO güvencesi ve gayrimenkul sertifikası yöntemiyle halka arzı tamamlanan Damla Kent Projesi'nin 27,3 milyar lira ile beklenenden yaklaşık 2 kat fazla talebe ulaştığını bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından gayrimenkul sertifikasının halka arz rakamlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Gayrimenkul sertifikasında beklenenden yaklaşık 2 kat fazla, 27,3 milyar liralık rekor talebe ulaşıldıGayrimenkul sertifikasında beklenenden yaklaşık 2 kat fazla, 27,3 milyar liralık rekor talebe ulaşıldı

Vatandaşları ev sahibi yapabilmek için hayata geçirilen ve yapı stokunu sağlamlaştırma yolunda yeni bir model olan gayrimenkul sertifikası projesine vatandaşların güvendiğine, inandığına işaret eden Kurum, şunları kaydetti:

"Beklenenden yaklaşık 2 kat fazla, 27,3 milyar liralık rekor talebe ulaştık. Bu talep küçük tasarrufların güvenle büyük yatırımlara dönüşmesinin en güçlü göstergesidir. Projemize inanan, güvenen herkese teşekkür ediyorum. Bu ilgiye karşılık Damla Kent Projemizin diğer etaplarını da halkımıza sunacağız. Milletimizin konut sahibi olabilmesi, sağlıklı yapılara kavuşabilmesi için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz, kullanmaya da devam edeceğiz."

Gayrimenkul sertifikasında beklenenden yaklaşık 2 kat fazla, 27,3 milyar liralık rekor talebe ulaşıldıGayrimenkul sertifikasında beklenenden yaklaşık 2 kat fazla, 27,3 milyar liralık rekor talebe ulaşıldı


GAYRİMENKUL SERTİFİKASININ AMACI

Küçük yatırımcıların gayrimenkul projelerine düşük tutarlarla ortak olabilmesine imkan tanıyan alternatif bir yatırım modeli olarak öne çıkan gayrimenkul sertifikası, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından; peşinat ve kredi gibi yükümlülükleri tercih etmeyen, farklı gelir gruplarından vatandaşların konut sahibi olabilmesini sağlamak amacıyla devreye alındı.

Gayrimenkul sertifikasında beklenenden yaklaşık 2 kat fazla, 27,3 milyar liralık rekor talebe ulaşıldıGayrimenkul sertifikasında beklenenden yaklaşık 2 kat fazla, 27,3 milyar liralık rekor talebe ulaşıldı


SADECE DAMLA KENT'LE SINIRLI DEĞİL!

Emlak Konut GYO, sertifikaların sadece Damla Kent projesine özgü çıkmadığını, önümüzdeki dönemde farklı projelerde de bu modelin hayata geçirileceğini duyurdu. Konuya ilişkin "Hem sertifikayla alakalı yeni projelerimiz olmaya devam edecek hem önümüzdeki süreçte çok kısa vadede kampanyalar olacak hem de yeni başlayacağımız birtakım projeler olacak" açıklaması yapıldı.

Gayrimenkul Sertifikası sadece Damla Kentle sınırlı değil! Yeni proje ve kampanyalar yolda... İşte Adan Zye tüm detaylarGayrimenkul Sertifikası sadece Damla Kentle sınırlı değil! Yeni proje ve kampanyalar yolda... İşte Adan Zye tüm detaylar

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Rezan Epözdemir’in Ver euroları çözelim işini düzeni! Mafya ile karanlık ilişki: Makaroncu savcının UYAP’ını casusluk için mi kullandı?
AFAD açıkladı: Balıkesir’de 6.1 büyüklüğünde deprem! 1 kişi hayatını kaybetti | Hasar tespit çalışması başladı
İsrailli eski istihbaratçıdan Tel Aviv’e Türkiye uyarısı: Erdoğan oyun oynamıyor
Gayrimenkul sertifikasında Damla Kent projesine rekor talep! Bakan Kurum rakamları açıkladı: DMLKT borsada ne zaman ilem görecek?
15 yaşında vatan uğruna can verdi! Şehadetinin 8. yılında unutulmadı: Acı ilk günkü gibi
CHP-CIA-MOSSAD masasının baş aktörüydü! Rezan Epözdemir gözaltı süreci uzatıldı | Futboldan siyasete FETÖ’den İsrail’e kirli temaslar
Kabine Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Masaya hangi konular yatırılacak? Terörsüz Türkiye, Azerbaycan-Ermenistan anlaşması...
Alaska’da Zelenskiy ikilemi! Putin-Trump zirvesine katılacak mı? JD Vance’ten açıklama
İsrail’den Gazze’nin sesine suikast! Aylardır tehdit ediyorlardı: Gazeteci Enes El Şerif ve 4 muhabir öldürüldü | İşte şehit gazetecinin vasiyeti
Fenerbahçe’den orta sahaya süper yıldız!
İlk teklif bu hafta geliyor! Memur ve emekli için pazarlık zamanı
Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz’den evlatlarına sitem: Barışmazlarsa mezarıma gelmesinler
Fatih Tekke kararını verdi! Trabzonspor’un ilk maçtaki 11’i netleşti
İstanbul ve çevresini kavuracak yeni sıcaklıklar geliyor! 3 günlük fırtına kapıda: Hangi şehirler etkilenecek? 4 ila 7 derece...
Şener Üşümezsoy TAKVİM’e anlatmıştı! Balıkesir depremi sonrası yeniden gündem oldu: 1737’de kırılmış ondan beri bekliyoruz
Depremde hayatını kaybeden Nihat Önbaş’ın ünlü oyuncu Eylül Tumbar’ın amcası olduğu ortaya çıktı
Balıkesir’de deprem sonrası yıkılan binanın önceki haline TAKVİM ulaştı! Pideciden eczaneye: Binada kolon kesildi şüphesi
SSK ve BAĞ-KUR emeklisine ikramiye gibi 30 bin TL ödeme: Çift promosyon fırsatı doğdu! 16.881-19.999 TL arası maaş alan...
İhanetin ’CIA’sal ayağı çözülüyor! Rezan Epözdemir gözaltına alındı ses Rubin’den geldi: Erdoğan Gülencileri hapse atıyor
Ahmet Minguzzi’nin yakın arkadaşından acı haber: Efe Erdem Sevinç girdiği denizde hayatını kaybetti | Yasemin Minguzzi: Yandım oğlum yandım...